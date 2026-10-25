Redondo alerta del negacionismo en la ciencia y pide unir investigación pública y privada

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Valladolid, 25 oct (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a luchar contra el negacionismo en la ciencia porque "además de suponer una involución, mata" y frente a esa corriente ha pedido apostar por la investigación, con la unión de fuerzas entre el sector público y el privado.

"Esa colaboración público-privada es imprescindible, y tenemos que reforzar la sanidad pública porque es la que llega a todas y a todos, especialmente cuando se trata de enfermedades graves", ha asegurado Redondo en declaraciones a los periodistas antes de participar en la XV Marcha contra el Cáncer que ha reunido a más de 55.000 personas en Valladolid.

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Redondo se ha mostrado especialmente orgullosa de su ciudad, "que cada año bate récords de solidaridad" y que es un ejemplo para España y para Europa, ha asegurado.

Por el contrario, ha confesado estar "muy preocupada" por la situación en las Cortes de Castilla y León donde esta semana se ha llevado a cabo una votación a favor de la sanidad pública y a favor también de las mujeres enfermas de cáncer "en la que el Partido Popular ha votado en contra incomprensiblemente de apoyar a las mujeres con cánceres de mama", ha criticado. EFE

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