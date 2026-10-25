Pedro Martínez: "La diferencia en el marcador no es real"

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Lleida, 25 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, afirmó, tras la victoria de su equipo ante el iLerna Lleida (86-122), que la diferencia de 36 puntos en el marcador "no es real" y no reflejó "la igualdad que ha habido" durante la mayor parte del partido.

El técnico catalán destacó que sus jugadores afrontaron el encuentro "concentrados y serios". Además, todos ellos anotaron en algún momento: "Es positivo que todos los jugadores se sientan importantes y sumen. Es un objetivo y una satisfacción". Sin embargo, también lamentó las veinte pérdidas que cometieron.

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A pesar de la racha de ocho victorias seguidas, Martínez no quiere "dar nada por hecho" y pensar que el objetivo "ya está conseguido". "Cada partido es una historia", dijo. Por ello, deben mantener la "humildad" e ir "día a día".

Sobre su rival, el iLerna Lleida, resaltó que tiene un estilo "parecido" al Real Madrid, un factor que les ha favorecido durante el choque. EFE

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