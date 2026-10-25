Pedri: "Esto es muy largo; una Liga no se gana aquí"

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' dijo este domingo, tras perder contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou (1-2), que "esto es muy largo" y que "una Liga no se gana aquí", en la décima jornada del campeonato.

"La liga es muy larga. Este es un partido que todos queremos ganar para dedicárselo a la afición. Nos vamos tristes, pero hay que pensar en el siguiente partido. Una Liga no se gana aquí", señaló el jugador canario en declaraciones a 'DAZN'.

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Pedri admitió que el Barcelona no hizo "un gran partido", sobre todo en la primera parte: "No hemos sido nosotros mismos. Nos faltaron muchas cosa podíamos hacer mejor. En la segunda hemos empatado y cuando nos encontrábamos mejor ha llegado el gol de ellos en transición que no hemos defendido bien".

El internacional español agregó que al Barça le faltó "ritmo de balón" antes del descanso, puesto que fueron "muy lentos" y cometieron "muchas pérdidas tontas", unas concesiones que contra un equipo como el Real Madrid "se pagan". EFE

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