Espana agencias

Para Bodiroga, Serbia ha ganado libertad con la victoria estudiantil en las elecciones

Guardar

Belgrado, 25 oct (EFE).- Dejan Bodiroga, leyenda del baloncesto europeo y actual presidente de la Euroliga, aseguró este domingo que con la victoria de la opositora Lista Estudiantil en las elecciones legislativas de Serbia la juventud ha ganado la libertad para el país.

“Se trata de una victoria gloriosa. Una victoria de estos jóvenes. Hemos ganado la libertad, gracias a esta juventud”, dijo Bodiroga, candidato a diputado de la Lista Estudiantil, en declaraciones a la televisión independiente serbia Nova S.

PUBLICIDAD

En aparente referencia a la Unión Europea (UE), el exjugador añadió que “Serbia ha mostrado hoy en qué dirección desea ir”.

El exjugador del Real Madrid y del Barcelona dijo que no le ha sorprendido este triunfo, ya que creía firmemente en los jóvenes serbios.

Preguntado si creía que el líder populista nacionalista Aleksandar Vucic, que estaba en poder desde 2014, iba a admitir la derrota, dijo: "no pensamos en si iba a admitirla o no, sino en que simplemente luchamos por nuestros valores”.

PUBLICIDAD

El exjugador de 53 años ocupa el puesto 24 de los 250 candidatos a diputados de la Lista de Estudiantes, que incluye además a académicos, economistas, juristas, ingenieros, sociólogos y artistas seleccionados por el movimiento estudiantil para poner fin a los doce años de dominio político de Vucic en Serbia.

El líder populista admitió la derrota de su SNS tras el cierre de los colegios y antes de que la Comisión Electoral publicara los resultados del recuento. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado notificó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre

Comprueba los resultados del Quinigol del 25 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del Quinigol del 25 de octubre

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, siete de ellos graves

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

ECONOMÍA

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

DEPORTES

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato

El Real Madrid saca petróleo en el Clásico ante el FC Barcelona y Mbappé se postula al Balón de Oro, mientras Lamine se desespera con Cucurella

La reflexión de Xavi sobre los insultos en el fútbol: “No veo a un panadero aguantando esto”

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona