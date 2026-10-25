Para Bodiroga, Serbia ha ganado libertad con la victoria estudiantil en las elecciones

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Belgrado, 25 oct (EFE).- Dejan Bodiroga, leyenda del baloncesto europeo y actual presidente de la Euroliga, aseguró este domingo que con la victoria de la opositora Lista Estudiantil en las elecciones legislativas de Serbia la juventud ha ganado la libertad para el país.

“Se trata de una victoria gloriosa. Una victoria de estos jóvenes. Hemos ganado la libertad, gracias a esta juventud”, dijo Bodiroga, candidato a diputado de la Lista Estudiantil, en declaraciones a la televisión independiente serbia Nova S.

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En aparente referencia a la Unión Europea (UE), el exjugador añadió que “Serbia ha mostrado hoy en qué dirección desea ir”.

El exjugador del Real Madrid y del Barcelona dijo que no le ha sorprendido este triunfo, ya que creía firmemente en los jóvenes serbios.

Preguntado si creía que el líder populista nacionalista Aleksandar Vucic, que estaba en poder desde 2014, iba a admitir la derrota, dijo: "no pensamos en si iba a admitirla o no, sino en que simplemente luchamos por nuestros valores”.

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El exjugador de 53 años ocupa el puesto 24 de los 250 candidatos a diputados de la Lista de Estudiantes, que incluye además a académicos, economistas, juristas, ingenieros, sociólogos y artistas seleccionados por el movimiento estudiantil para poner fin a los doce años de dominio político de Vucic en Serbia.

El líder populista admitió la derrota de su SNS tras el cierre de los colegios y antes de que la Comisión Electoral publicara los resultados del recuento. EFE

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