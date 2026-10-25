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Nashville hace historia con su Supporters' Shield, el Inter Miami cae y el Crew se relanza

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Chicago (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El Nashville conquistó este sábado el primer Supporters' Shield de su historia al ganar por 2-0 en Montreal, en una jornada de la MLS en la que el Inter Miami cayó por 2-0 ante los New York Red Bulls, con Leo Messi inicialmente suplente, y el Columbus Crew se reactivó con un 4-2 al Toronto.

El equipo de Tennessee aseguró matemáticamente el premio al mejor conjunto de la temporada regular y alcanzó los 70 puntos a falta de tres partidos, quince más que el Inter Miami y el New England Revolution, que comparten la segunda plaza del Este.

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El inglés Sam Surridge abrió el marcador al comienzo de la segunda mitad y un gol en propia puerta de Samsy Keita cerró el triunfo que dio al Nashville un trofeo inédito en su historia.

El Inter Miami, por su parte, pagó sus errores en la salida de balón y no pudo evitar la derrota pese a la entrada de Messi en el minuto 56, en sustitución de Riquelme Fillipi.

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Un gol en propia puerta de Casemiro en el minuto siete adelantó a los Red Bulls y el canadiense Dayne St. Clair sostuvo a los visitantes con varias paradas de mérito para evitar un revés más abultado, pero el sueco Emil Forsberg sentenció en el tiempo añadido.

El New England aprovechó el tropiezo de Miami para alcanzarlo con 55 puntos gracias a su tercera victoria consecutiva, un 1-2 en el campo del Philadelphia Union.

Dor Turgeman adelantó a los visitantes en el tiempo añadido de la primera mitad y el español Carles Gil amplió la ventaja de penalti en el 91, con su decimotercer gol en esta MLS. Neil Pierre recortó distancias en el minuto 102, sin tiempo para evitar la derrota local.

En Orlando, un gol de Jonathan Shore en el minuto 99 rescató un empate 2-2 para el New York City y dejó sin premio completo a un Orlando City impulsado por Antoine Griezmann y Martín Ojeda.

El costarricense Alonso Martínez adelantó a los visitantes, pero Griezmann igualó en el minuto 32 a pase de Ojeda, que marcó el 2-1 al comienzo de la segunda mitad.

El francés alcanzó las veinte contribuciones de gol, entre dianas y asistencias, en sus primeros quince partidos de la MLS. Es el segundo jugador más rápido en lograrlo, solo por detrás de Messi, que necesitó catorce encuentros.

El Orlando no pudo conservar la ventaja. Talles Magno falló un penalti en el minuto 81, pero Shore apareció en la prolongación para firmar el empate.

El Columbus Crew se relanzó con una victoria por 4-2 ante el Toronto después de perder el miércoles la final de la Copa de Estados Unidos frente al St. Louis City en la tanda de penaltis, tras un 0-0 en 120 minutos.

El Chicago Fire, por su parte, ganó por 2-3 en el campo del Atlanta United del argentino Gerardo 'Tata' Martino. Anton Saletros, Anzor Mekvabishvili y Philip Zinckernagel remontaron el gol inicial de Tomás Jacob, antes de que Breel Embolo acercara a los locales sin evitar su derrota. EFE

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