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Mbappé: "Es una victoria de equipo"

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Redacción Deportes, 25 oct (EFE).- El francés Kylian Mbappé, autor de los dos goles en el triunfo del Real Madrid ante el Barcelona (1-2), dijo que la de este domingo fue "una victoria de equipo" y se mostró feliz por haber alcanzado los cien tantos con la camiseta blanca.

"Es una victoria de equipo. El protagonista del partido es el equipo y el grupo, porque sabíamos que teníamos que hacer un partido de hombres, pero también un partido de equipo. Nos preparamos bien en los últimos partidos porque ganamos y jugamos bien", dijo en declaraciones a Real Madrid TV.

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"Veníamos con buena mentalidad y hoy hemos sacado todo lo que tenemos. Hemos tenido un momento difícil en el partido y otro que dominamos. Al final, ganar y estar todavía en la Liga es algo muy importante para nosotros, pero hay que seguir. Sabemos que es un gran partido, pero cuenta como tres puntos y hay que obtener muchos para ganar la Liga", agregó.

Mbappé llegó a los 100 goles con el Real Madrid y dijo: "Estoy muy feliz. Todo el mundo sabe que me gusta meter goles y ayudar al equipo con eso. Pero pienso que hoy esto es únicamente un detalle, porque lo más importante es la victoria del equipo y como grupo. Esta victoria va a dar mucha confianza al grupo y habrá muchos goles más, por lo que no es muy importante".

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"Si queremos esperar cosas este año tenemos que hacerlas en grupo y en equipo porque la calidad está aquí. Cuando tú ves los jugadores que están aquí, el que dice que no hay calidad es un mentiroso. Pero tenemos que hacer todo como equipo y como grupo porque es así como vamos a conseguir las cosas que queremos conseguir", dijo.

Mbappé considera que cinco victorias en cinco partidos tras el parón de selecciones "significa que esto es el Real Madrid". "El Real Madrid tiene que ganar los partidos y es lo que estamos haciendo ahora", añadió.

"Tenemos que seguir porque cinco partidos para nosotros no cuentan nada. Queremos ganar todos los partidos que tenemos. Hoy es un buen mensaje, pero no tenemos que pensar que se acaba la temporada porque nada se ha acabado. Tenemos que descansar, primero, y la próxima semana en Santander tenemos que meter la misma intensidad y ganar otro partido", completó. EFE

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