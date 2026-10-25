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Maurício y Agustín Giay dan el liderato provisional al Palmeiras en Brasil

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São Paulo, 24 oct (EFE).- El internacional paraguayo Maurício y el lateral argentino Agustín Giay convirtieron este sábado los dos goles que dieron al Palmeiras la victoria por 2-0 sobre el Red Bull Bragantino y el liderato provisional del Campeonato Brasileño.

El equipo del portugués Abel Ferreira cierra una semana de alegrías después de eliminar en los penaltis a Fluminense y avanzar a la final de la Copa Libertadores 2026, en la que se enfrentará al Estudiantes de La Plata el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

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El conjunto paulista está vivo en tres competiciones. Lidera la Liga con 69 puntos, a la espera de lo que haga el Flamengo en casa el lunes contra el Atlético Mineiro; disputará el título de Libertadores y aún puede pasar a la final de la Copa de Brasil.

Eufórico, el 'Verdão' recibió hoy en el Arena Barueri al Bragantino, en un partido correspondiente a la 32ª jornada del Campeonato Brasileño.

Sin Vitor Roque ni 'Flaco' López en el once titular, la responsabilidad de los goles quedó en los pies de Ramón Sosa. No tuvo su día el paraguayo. Le anularon un gol por fuera de juego y desperdició también un penalti que lanzó desviado.

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En los últimos minutos de la primera mitad, sin embargo, Palmeiras gozó de otra oportunidad desde el punto de penalti y esta vez Maurício, brasileño naturalizado paraguayo, no lo desaprovechó.

Bragantino apretó en el arranque del segundo tiempo, pero se terminó por imponer el poderío de los hombres de Ferreira. Así, una jugada que pasó por el colombiano Jhon Arias y 'Flaco' López, que había salido desde el banquillo, la culminó Giay para sentenciar.

Con la victoria, Palmeiras suma 69 puntos, dos más que Flamengo, que aún tiene ese partido pendiente contra un Atlético Mineiro también en racha tras clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, en la que se medirá al Montevideo City Torque el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. EFE

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