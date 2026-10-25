Más de 500 policías participaron en el dispositivo "excepcional" de los disturbios

Guardar

Barcelona, 25 oct (EFE).- Un total de 524 agentes de los Mossos y de la Guardia Urbana de Barcelona participaron anoche en el dispositivo de seguridad "excepcional" que se desplegó en el centro de la ciudad con motivo de los disturbios protagonizados por centenares de jóvenes convocados por las redes sociales.

Un comunicado conjunto de la policía catalana y los urbanos de Barcelona explica que en ese dispositivo trabajaron 295 mossos y 229 policías locales, convocados para "mantener el orden público en torno a la plaza Cataluña" tras la movilización de los jóvenes, que desembocó "en actos de vandalismo".

PUBLICIDAD

Explican las policías que el dispositivo conjunto de los dos cuerpos comenzó a las cuatro de la tarde y que, aproximadamente dos horas más tarde, "diversos grupos de personas encapuchados y con la cara tapada comenzaron el lanzamiento contra la policía, quemando contenedores y papeleras, y saqueando y vandalizando establecimientos del centro de Barcelona".

Las policías señalan que las acciones violentas se mantuvieron aproximadamente hasta las diez de la noche, un tiempo en el que se practicaron 128 detenciones, 72 de ellas a menores de edad.

PUBLICIDAD

Los bomberos actuaron con 33 asistencias por incendio, 23 comercios quedaron vandalizados, 14 agentes resultaron heridos, cuatro gravemente, y los policías tramitaron 68 actas administrativas por decomiso de armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras.

El Gremio de Restauración de Barcelona ha denunciado que la administración no evaluó correctamente el riesgo de la convocatoria de protesta de jóvenes ayer en la plaza Catalunya y que el dispositivo policial para dar respuesta a los altercados fue "insuficiente".

PUBLICIDAD

Por su parte, Barcelona Comerç, que agrupa ejes comerciales, ha pedido a las administraciones que actúen "con firmeza para que estos actos no queden impunes y no se repitan".

ml/jfc/jdm