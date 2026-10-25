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Marc Tur, campeón mundial de marcha por equipos en 2024, anuncia su retirada a los 31 años

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El balear Marc Tur, campeón del mundo de 20 kilómetros marcha por equipos en 2024 en Turquía, anunció su retirada del atletismo profesional a los 31 años, una "decisión difícil de asumir".

Marc Tur, licenciado en Medicina y firme defensor públicamente de los derechos del colectivo LGTBIQ+, fue elegido en 2022 mejor atleta español masculino por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

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“Decir adiós, un adiós definitivo cuesta mucho. Es difícil asumirlo. Sabía que había llegado el momento de colgar las zapatillas. Ha llegado la hora de la retirada deportiva. No hay más orgullo que poder representar a tu pueblo y a tu isla. No puedo estar más feliz de cerrar este ciclo donde empezó todo y junto a la gente que más quiero”, dijo el atleta en un acto organizado por la SCR Peña Deportiva y el ayuntamiento ibicenco de Santa Eulalia.

Marc Tur se despide del atletismo con un diploma olímpico en los 50 kilómetros marcha de los Juegos de Tokio 2021, en los que fue cuarto y se quedó a un paso del bronce. Además formó parte del equipo español que logró el título mundial en los 20 kilómetros marcha de Antalya (Turquía) en 2024, también se proclamó campeón de Europa por equipos con el combinado nacional en 2021 y logró ser campeón nacional de los 50 kilómetros marcha en 2019. EFE

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