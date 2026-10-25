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Mañueco ofrece a Feijóo 2.248 caravanas electorales: "Nos vamos a volcar con el 29N"

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Salamanca, 25 oct (EFE).- El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido este domingo al candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, 2.248 caravanas electorales, una por cada municipio de la comunidad, porque el partido ser va a "volcar" para que pueda gobernar tras las elecciones del 29N.

"Nos pediste que asumiéramos una caravana autonómica los presidentes, y yo te digo que hoy de aquí no sale una caravana autonómica, que también, sino que salen nueve caravanas provinciales y 2.248 caravanas locales", ha afirmado Mañueco, en su intervención durante un acto de precampaña de Feijóo y los cabeza de lista al Congreso en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca.

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Mañueco, que gobierna de nuevo en coalición con Vox, no se ha referido en ningún momento al partido de Santiago Abascal, y ha centrado su discurso en alabar las cualidades de Feijóo para "devolver la seriedad y el prestigio al Gobierno" de España, tras ocho años de "muro infame del sanchismo".

"En cada rincón va a haber alguien del PP que va a defender a Feijóo y el programa del PP, vamos a conseguir el cambio político en España, vamos a por la victoria", ha proclamado Mañueco, para arengar a todos los miembros del partido a "dar lo mejor de sí mismos" en la campaña.

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El presidente autonómico ha criticado en concreto el "olvido de las infraestructuras que necesita Castilla y León" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha abogado por la necesidad de que exista un "proyecto de convivencia común", después de que en este mandato "se haya sacrificado la cohesión territorial en beneficio de los separatistas".

También a las infraestructuras que necesita Salamanca se ha referido el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, quien ha considerado que Sánchez "odia y desprecia" a los salmantinos, porque el PP siempre "lo vapulea" electoralmente en la provincia y la capital y porque "no se callan", con manifestaciones numerosas por mejores conexiones ferroviarias, en rechazo de la amnistía o en defensa de los ceutíes.

"Hago un llamamiento a todos los que nos habéis apoyado en algún momento, a los que en alguna ocasión os habéis decantado por otras siglas", ha dicho el alcalde, en la única alusión de las dos intervenciones, aunque velada, a Vox, que no ha logrado entrar en el gobierno local de Salamanca porque el PP obtuvo una mayoría absoluta tras gobernar con Ciudadanos. EFE

cgc/tlg/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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