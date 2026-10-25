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Mañueco asegura que 2.248 caravanas del PP recorrerán CyL para acabar con un Gobierno "destructivo y sectario"

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El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que "una caravana autonómica, nueve caravanas provinciales y 2.248 caravanas locales" de los 'populares' estarán en cada rincón" de la Comunidad "para poner punto y final a un Gobierno destructivo, sectario e inútil".

Así lo ha asegurado durante el acto de precampaña que se ha celebrado en Salamanca, donde el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado a los números uno de las listas al Congreso y al Senado por el PP de todas las provincias y que ha definido "como el mejor equipo"

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Durante su intervención, Fernández Mañueco ha asegurado que se trata de poner fin a "ocho años de mentiras y de corrupción" gracias al cambio político que habrá en España tras las elecciones del próximo 29 de noviembre con la llegada de "un Gobierno del PP" al tiempo que ha agradecido a Feijóo que haya elegido Salamanca y Castilla y León "para celebrar un acto tan importante" como es la presentación de los cabeza de lista.

"Es un honor para nosotros. Sabes que estás en tu casa, eres uno de los nuestros, conoces esta tierra y la quieres como tuya, siempre han estado atento, comprometido y cercano a nuestras necesidades" ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que su principal objetivo es que "Sánchez se vaya por fin de la Moncloa".

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No obstante, el también presidente de la Junta ha precisado que lo importante será "gestionar el día después (tras el día 29) tras ocho años de mentiras y de corrupción", y ha asegurado que con Núñez Feijóo llegará "el mejor proyecto de estabilidad y de ilusión" con una política económica "eficaz" además de tener "unos principios y valores sólidos".

Y es que, según ha defendido el presidente del PP de Castilla y León, los populares están "unidos por una misma vocación" que es "el servicio a España y devolver "la seriedad y el prestigio" al Gobierno de España" con una"gestión eficaz y responsable", y se ha mostrado convencido de que habrá "un cambio político en España", porque los 'populares' salen a por "la victoria".

"Nos jugamos poner punto final a un gobierno destructivo, sectario e inútil" ha insistido Alfonso Fernández Mañueco, quien ha recordado algunas de las "necesidades" de Salamanca como recuperar el tren Ruta de la Plata, electrificar la línea a Portugal y contar con más frecuencias a Madrid, tres peticiones que "no se han conseguido con el Gobierno de Pedro Sánchez".

El acto de precampaña, celebrado en el CAEM, ha contado con la intervención del alcalde y presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha defendido que "los salmantinos son poco de hablar y mucho de trabajar" y ha recordado que el PP "siempre" ha conseguido "los mejores resultados del país" en la provincia salmantina, lo que ha llevado a Pedro Sánchez a odiarles porque han "vapuleado" alos socialistas en todas las citas electorales,

Por esta razón, García Carbayo ha prometido ante el candidato popular a la presidencia del Gobierno que desde el PP se van a "dejar la piel" para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España ya que considera que Pedro Sánchez "es un tipo ruin" que no les ha concedido "ni un euro" para mejorar la provincia de Salamanca.

"Esta situación solo puede cambiar con Feijóo al frente del Gobierno de España", ha afirmado, al tiempo que ha aseverad que hay "miles de motivos" para enseñarle la puerta de salida al actual presidente del Gobierno.,

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EuropaPress

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