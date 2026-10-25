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Los Mossos investigan quién alentó los alborotos en Barcelona, que dejan a 128 detenidos

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta de jóvenes que ayer derivó en violentos alborotos en Barcelona, convocada a través de redes por una plataforma anónima y que ha dejado un saldo de 128 detenidos, 72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados.

Según el último balance de la policía catalana, la protesta, que desató pillajes, enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, barricadas, quema de vehículos y daños en el mobiliario urbano que el Ayuntamiento ha valorado en 36.000 euros, provocó además heridas a 14 mossos d'esquadra y a un guardia urbano.

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En el dispositivo fueron detenidos 128 jóvenes -122 hombres y seis mujeres-, dos de ellos con antecedentes por desórdenes en la vía pública, y se levantaron 68 actas administrativas por decomiso de armas blancas, esprais, pasamontañas, pirotecnia o piedras.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta, que convocó a través de redes sociales la plataforma anónima Blocus, que llamaba a replicar en grandes ciudades españolas las movilizaciones de Francia por la "dignidad de los institutos".

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La comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicado este domingo en la emisora 3Catinfo que, en colaboración con otras policías europeas, ya se está trabajando para "monitorizar" la difusión de la convocatoria, que principalmente cogió vuelo a través de TikTok, una red muy utilizada por menores de edad.

La convocatoria provenía de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento "Lycées Indignés" que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia.

"Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad", rezaba la convocatoria, que animaba a salir a la calle "como en Francia". La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico.

La policía catalana está tratando de esbozar el perfil de los alborotadores, no solo de los detenidos sino también de las cerca de 450 personas que los agentes identificaron ayer en el dispositivo montado para atajar los incidentes. La propia Silvia Catà ha admitido que les sorprendió su "violencia extrema".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntado que la protesta corrió por redes sociales porque "alguien" la hizo circular "con alguna intencionalidad que no es positiva ni para la ciudad ni para el país ni para la democracia".

El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha señalado que es "bastante probable" que la extrema derecha "esté detrás" de los disturbios de ayer en Barcelona: "Huele a operación de Estado desde aquí. Hay estados que se están especializando en desestabilizar a otros países".

En la misma línea, el alcaldable de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, ha pedido este domingo que se investigue "qué y quién hay detrás" de los incidentes porque, ha dicho, buscan "desactivar" las movilizaciones reivindicativas de otros jóvenes.

Por su parte, el Gremio de Restauración de Barcelona ha denunciado que la administración no evaluó correctamente el riesgo de la convocatoria y que el dispositivo policial para dar respuesta a los altercados fue "insuficiente".

Una acusación que ha rechazado el alcalde, quien ha defendido que el dispositivo policial fue el adecuado, aunque los disturbios fueron un "hecho muy incontrolable", por su "imprevisibilidad".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que todos aquellos que participaron y organizaron los altercados pagarán "un precio", también las familias de los menores involucrados, y ha asegurado que Cataluña va a responder "a la violencia como siempre, con la ley en la mano".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de "pontificar" y "dar lecciones de paz" porque "la ha dinamitado" en España y está "jugando con fuego", al responsabilizarle de los disturbios de anoche en Barcelona.

Por su parte, Junts ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior, Núria Parlon, para que dé explicaciones de los altercados, unos hechos que ha condenado la candidata del partido al 29N, Míriam Nogueras: "Esto no es Francia ni queremos que lo sea".

Vox y Aliança Catalana han coincidido en vincular los actos vandálicos acaecidos este pasado sábado en el centro de Barcelona con la inmigración, pues han dado por hecho que los altercados los protagonizaron "jóvenes extranjeros", si bien se desconoce la identidad de los detenidos.

Por su parte, I.S., una alumna de instituto que acudió ayer con unos compañeros a la protesta de la plaza Catalunya de Barcelona para exigir mejoras educativas, ha explicado a EFE que enseguida se dio cuenta de que la convocatoria, de la que supo por Whatsapp, no tenía nada que ver con los estudiantes: "No iban a manifestarse, sino a delinquir". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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