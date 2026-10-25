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Los bomberos descartan con "una probabilidad muy alta" que haya más personas afectadas

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat descartan con una "probabilidad muy alta" que haya alguna persona más afectada por el accidente que ha ocurrido la tarde de este domingo cuando un autobús de línea se ha despeñado por un terraplén de veinte metros en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Monclús (Barcelona).

El inspector de los Bomberos Claudi Gallardo, en su última comparecencia esta medianoche, ha confirmado a los periodistas de que el total de personas heridas es de 83, 7 de ellas graves y 34 menos graves, la mayoría con fracturas, traumatismos y politraumatismos de "diferentes categorías" y que ya han sido trasladadas todas a centros hospitalarios.

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Gallardo ha explicado que los trabajos de esta noche se han centrado en el entorno del autobús, donde bomberos y drones con cámaras térmicas, además de la unidad canina, en un radio de entre treinta y cuarenta metros alrededor del autobús, han intensificado la búsqueda de personas y han descartado con una "probabilidad muy alta" que hubiera más heridos.

De todas maneras, ha destacado que habrá que esperar a mañana lunes, cuando se retire el vehículo con una grúa de gran tonelaje, para acabar de comprobar que no haya ninguna víctima mortal.

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Claudi Gallardo ha comentado que a esta hora ya se han evacuado a todos los afectados que quedaban en el lugar del accidente así como a las personas que se han visto afectadas por el corte de la carretera BV-5114.

Asimismo, ha reconocido la "dificultad" de las tareas de rescate de las personas que iban en el autobús, por la zona y la posición en la que ha quedado el vehículo, y ha indicado que a algunos heridos los han tenido que sacar con cuerdas y se ha debido, igualmente, excarcelar a otros, tras una maniobra de corte de chapa del autocar.

Por su parte, el director médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Jorge Morales, ha informado de que se han movilizado un total de 33 ambulancias para este incidente, dos helicópteros medicalizados y tres equipos completos conjuntamente con los Bomberos de la Generalitat.

Han atendido un total de 83 personas, de las que una cuarentena han sido heridos leves, aunque siguen haciéndose valoraciones, hay otras 34 que están en estado menos grave y 7 en estado grave, ya trasladadas todas a diferentes centros hospitalarios de Girona y del entorno metropolitano de Barcelona.

En este momento, continúa la atención y se ha desplazado un equipo de psicólogos al lugar donde se hace el cribaje para comprobar el estado de las personas afectadas.

El accidente ha ocurrido hacia las 16:43 horas de esta tarde cuando, por causas que se están investigando, el autobús, con 65 asientos, ha acabado saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud. EFE

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