Llega por sus propios medios a La Restinga (El Hierro) un cayuco con 125 personas

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Santa Cruz de Tenerife, 25 oct (EFE).- Un cayuco con 125 personas a bordo, entre ellos 11 mujeres y cinco menores, ha llegado este domingo por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro, alrededor del mediodía, han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia y rescate.

A su llegada al muelle, los ocupantes de la embarcación han sido atendidos por efectivos de Cruz Roja y del dispositivo de emergencias del 112.

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Todos se encontraban en aparente buen estado de salud y ninguno ha precisado traslado hospitalario.

La llegada se produce en plena intensificación de la ruta migratoria hacia El Hierro, donde más de 1.500 personas han arribado durante la última semana a bordo de una veintena de cayucos. EFE

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