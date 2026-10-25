Landaluce presenta su dimisión como alcalde de Algeciras (Cádiz)

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Algeciras (Cádiz), 25 oct (EFE).- José Ignacio Landaluce ha oficializado este domingo su renuncia al cargo de alcalde de Algeciras (Cádiz), que venía ocupando ininterrumpidamente desde el 11 de junio de 2011, tras las denuncias por presuntas agresiones sexuales.

Según ha explicado el consistorio algecireño en una nota, el escrito de dimisión ha quedado registrado en la sede electrónica del Ayuntamiento a las 14:36 horas.

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De acuerdo a lo establecido en el artículo 40.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), Landaluce sigue siendo primer edil en funciones, manteniendo sus competencias, facultades y atribuciones hasta que el pleno de la corporación municipal tome conocimiento de la renuncia, algo que ocurrirá este próximo miércoles, 28 de octubre.

El pleno del 28 de octubre había sido convocado, de manera extraordinaria, tras la presentación por parte de 12 de los 15 concejales del equipo de gobierno de Landaluce de una moción de censura contra éste con el apoyo de los 4 ediles de Vox.

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A pesar de presentar su dimisión, la moción de censura continúa en el orden del día de la sesión plenaria. A Landaluce le sustituirá en el cargo Jacinto Muñoz (PP), primer teniente de alcalde hasta que abandonó el gobierno local y firmante de la moción. Muñoz es el secretario general del PP de Algeciras.

Este pasado sábado, un día después de declarar como investigado ante el juzgado por una de las dos denuncias que pesan sobre él, Landaluce hizo, con la entrega del bastón de mando al Cristo, su último acto como alcalde, antes de registrar su dimisión este domingo. EFE

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