Landaluce insiste en su inocencia y en que se marcha "obligado" por una moción de censura

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Algeciras (Cádiz), 25 oct (EFE).- José Ignacio Landaluce ha insistido este domingo en su inocencia en un vídeo que ha difundido en sus redes sociales tras formalizar su dimisión como alcalde de Algeciras por las denuncias por presuntas agresiones sexuales.

Landaluce, que llegó a la alcaldía hace casi 16 años bajo las siglas del Partido Popular, seguirá en el cargo en funciones hasta que el pleno municipal tome conocimiento de su renuncia el próximo miércoles y se celebre la moción de censura.

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El regidor en funciones, que no ha hecho mención alguna a si seguirá vinculado a la política, ha señalado que se despide porque le obliga una moción de censura presentada por el PP y Vox y apoyada por el PSOE: "No es el final que hubiera elegido ni el que imaginé", ha puntualizado.

Ha agregado que se marcha "con la satisfacción de haber dado el 100 %, pero antes de lo previsto", y también con la conciencia muy tranquila y la serenidad de saber cómo ha actuado y la confianza de que el tiempo y la justicia permitirán conocer la verdad y su inocencia.

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"Reafirmo que soy totalmente inocente de lo que intentan imputarme para obligarme a abandonar este cargo por el que tanto he luchado", ha agregado.

Ha agradecido también "su lealtad" a los tres concejales que no firmaron la moción de censura, Vicente Palomares, Patricia Bueno y Yéssica Rodríguez, y ha apuntado que ahora dedicará más tiempo a su familia, aunque seguirá "a disposición" de los vecinos de Algeciras desde el ámbito personal y el profesional. EFE

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