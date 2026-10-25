La organización del gran premio anuncia la cancelación del 'warm up' de MotoGP

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La organización del Gran Premio de Australia de motociclismo ha anunciado la cancelación del 'warm up' de MotoGP debido a "los problemas de visibilidad que afectan al funcionamiento del helicóptero médico en el gran premio", que "aún no han mejorado".
En una escueta nota se señala que no se podrá "dar comienzo a la acción en pista a las 11:00 (hora local). Se facilitarán más actualizaciones en cuanto se confirmen", y en otra nota se anuncia que a las 13:00 horas (hora local) se realizará una actualización de la situación. EFE
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