La acampada por la vivienda se desmarca de los altercados en el centro de Barcelona

Guardar

Barcelona, 25 oct (EFE).- La acampada por la vivienda, que lleva casi un mes instalada en plaza Catalunya de Barcelona, se ha desmarcado de la concentración de centenares de jóvenes en este mismo punto este pasado sábado que derivó en altercados violentos en el centro de la ciudad.

"No guarda ninguna relación ni correlación con la acampada", ha señalado este domingo a EFE la portavoz de los acampados en plaza Catalunya, Kiara Monrroy.

PUBLICIDAD

Ha explicado que durante la tarde del sábado cerraron el espacio para que no entraran los jóvenes de la manifestación a hacer destrozos.

A la vez, sí permitieron la entrada a algunas familias con niños y personas mayores, a los que ofrecieron un "espacio seguro" para resguardarse del peligro que representaban los altercados y las cargas policiales.

PUBLICIDAD

Al caer la noche, Monrroy ha explicado que resultó más complicado defender el espacio porque no disponen de suministro eléctrico, de manera que tuvieron que mantener la vigilancia con linternas.

En este sentido, ha pedido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que "considere reinstalar el alumbrado público o una fuente de energía": "De nada nos sirve que nos digan que quieren protegernos del riesgo eléctrico si no podemos proteger nuestra seguridad", ha afirmado la portavoz de los acampados.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento cortó el suministro eléctrico en una parte de la acampada alegando que la conexión irregular que habían hecho los que duermen en este espacio suponía un riesgo para ellos mismos.

Un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 72 menores, y quince policías han resultado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, según el último balance de los Mossos d'Esquadra facilitado este domingo.

PUBLICIDAD

La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Catalunya de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por la red social TikTok y similar a las de otras protestas habidas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, alguna de las cuales desembocaron en incidentes violentos. EFE