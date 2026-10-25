Kawano y Henderson baten los récords mundiales de maratón marcha en Japón

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El japonés Masatora Kawano, con un tiempo de 2h55:14, y la australiana Rebecca Henderson, con 3h14:52, batieron este domingo sendos récords mundiales de maratón marcha en la reunión celebrada en Takahata (Japón), de categoría bronce de World Athletics.

Kawano logró el primer récord mundial masculino de la distancia que se convirtió en prueba oficial en enero de este mismo año. Su tiempo (2h55:14) también superó al de Hayato Katsuki (2h55:28) establecido en el mismo circuito en 2025.

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Kazuya Iwai finalizó segundo con 2h55:55 mientras que Kazuki Takahashi quedó tercero (2h56:45), la misma posición que obtuvo en los Juegos Asiáticos en marzo, sólo que entonces con un tiempo de 3h02:45.

En la categoría femenina Rebecca Henderson firmó 3h14:52, mejorando en diecinueve segundos la plusmarca mundial que estableció la italiana Sofia Fiorini en los Europeos de Birmingham (Inglaterra) del pasado agosto.

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Ayane Yanai concluyó segunda con 3h29:10, récord japonés, y la veterana Masumi Fuchise subió al tercer cajón del podio con 3h38:42. EFE