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Hoy será noticia. Lunes, 26 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

Se cierra el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones

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Madrid (EFE).- El cierre del plazo, el lunes a medianoche, para presentar las candidaturas a las elecciones generales, marca el comienzo de una nueva semana de precampaña electoral, que sigue subiendo en decibelios mientras sus líderes enlazan ya mítines por toda España.

La concreción de pactos como el del PSOE con el Frente Amplio en el Senado o el de PP y Vox, también para la Cámara Alta, definirá la estrategia de las fuerzas que se darán cita en las urnas el 29 de noviembre. Al fin del plazo de las candidaturas se une además esta semana el que ha dado el Supremo a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que remitan -antes de las 15 horas del día 28- las identidades de las 163.020 personas afectadas por la Ley de Nietos.

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ELECCIONES GENERALES

Sánchez ofrece un mitin en Gijón y Abascal presenta sus candidatos en Talavera

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa esta tarde en un mitin en Gijón para respaldar la candidatura socialista al Congreso por Asturias que encabeza la exvicesecretaria del PSOE Adriana Lastra, acompañado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

A 19:00 horas el líder de Vox, Santiago Abascal, presenta a los candidatos del partido para las próximas elecciones en el Auditorio de Talavera de la Reina (Toledo).

CEUTA INVESTIGACIÓN

Tres consejeros de Ceuta y jefes policiales declaran esta semana ante la jueza Tardón

Madrid (EFE).- La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes del pasado julio, retoma esta semana las testificales con tres consejeros del Gobierno de Ceuta, un jefe policial y un alto mando de la Guardia Civil en la ciudad autónoma, así como tres agentes que se encontraban de guardia aquel día.

Las declaraciones comienzan este lunes con el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta. Tardón les citó tras un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, y de un fotograma "por el que se identifican a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido testigos" de esta entrada irregular que aconteció el pasado 30 de julio.

HUELGA GENERAL

Unai Sordo y Pepe Álvarez participan en una asamblea sobre la huelga general

Getafe (Madrid) (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, participan en una asamblea informativa conjunta ante más de 2.000 representantes de las empresas más importantes del tejido empresarial para informar de los ejes reivindicativos de la huelga general y establecer la hoja de ruta del 11N.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, reconocieron la semana pasada en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE que el 11N será una huelga general atípica, al tener como principal reivindicación la vivienda, y han situado la clave de su éxito en que las manifestaciones de la tarde sean masivas, más que en parar el trabajo en el país.

EL TIEMPO

Cielos despejados este lunes, máximas en aumento generalizado y viento fuerte en Galicia

Madrid (EFE).- Este lunes se esperan cielos despejados o con intervalos de nubes, temperaturas máximas en aumento en la Península e islas Canarias occidentales, y viento moderado con intervalos fuertes en el litoral gallego.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la presencia de un anticiclón dejará una jornada estable, con cielos despejados o intervalos de nubes en buena parte del país, así como nieblas matinales en regiones de Galicia, meseta Norte y Pirineos, más persistentes y con probabilidad de alguna llovizna en la costa oeste gallega.

EFE

fp

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