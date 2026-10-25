G.Vasco: El material delicado en manos de los detenidos en Irun ha sido una sorpresa

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Bilbao, 25 oct (EFE).- El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha señalado que el material "de carácter delicado" descubierto por la Ertzaintza en manos de los dos detenidos recientemente en Irun (Gipuzkoa) investigados por terrorismo "ha sido una sorpresa" porque era algo que no se esperaba.

Zupiria, en una entrevista en el diario Deia, se ha referido a la detención de Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez, pertenecientes a la organización Jardun, escisión de la izquierda abertzale y crítica con la línea oficial, para los que el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado esta semana el ingreso en prisión sin fianza por delitos de terrorismo.

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Los agentes de la Ertzaintza hallaron planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA y listados de guardias civiles, así como dispositivos encriptados, en los que se aprecian fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos, y fotografías con banderas de ETA.

El consejero de Seguridad ha puesto de manifiesto que "el conocimiento de grupos disidentes era algo que estaba sobre la mesa", por lo que "no ha sido una sorpresa total", pero "el hecho de que la Ertzaintza haya descubierto algunos materiales de carácter delicado en sus manos eso sí causa sorpresa, porque no era algo conocido y tampoco era algo esperado", ha afirmado.

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Zupiria ha explicado que en el material incautado "se hace referencia a unos planos que vinculan ese grupo con la posible existencia de algún zulo de ETA, pero también es cierto que, más allá de la existencia de esos planos, no se ha podido descubrir ese zulo de momento", ha puntualizado.

"Y luego es verdad que hay algunas referencias a alguna información relativa a algún policía nacional y algún guardia civil, sí", ha añadido.

El consejero, que ha señalado que no consta que los detenidos formen "ningún grupo o comando organizado", ha afirmado esperar que no haya posibilidad de una vuelta a la violencia en Euskadi, pero ha lamentado que "todavía en este tránsito que hemos hecho de una sociedad en la que durante 60 años se ha practicado la violencia a una en la que ha cesado" falten pasos "que están por dar".

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Según ha dicho, en Euskadi "ha existido un movimiento social y una parte importante de la sociedad que en un momento determinado ha justificado un estado de terror y ha justificado el uso de la violencia. Y de la noche a la mañana, sin que nos hayan explicado la razón por la que han tomado esa decisión, abandonaron la violencia para la obtención de sus objetivos políticos".

"No ha habido una deslegitimación del uso de la violencia -ha lamentado-. Las consideraciones que se han hecho son de otro tenor, de carácter estratégico, hacen referencia a que hay una vía de lucha que se ha agotado y, por lo tanto, hay que optar por otro camino", ha expuesto. EFE

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