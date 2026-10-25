Espana agencias

Giráldez: "El punto es bueno y justo"

Guardar

Vigo, 25 oct (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, coincidió con Manuel Pellegrini en que el empate ante el Betis fue “justo” y achacó el bajón de su equipo en la segunda parte al cansancio y a la entrada de Pablo Fornals.

“El punto es bueno y justo. Notamos el desgaste del partido y el viaje a Glasgow. Se ha visto una diferencia muy notoria entre la primera y la segunda parte, en todos los aspectos vinculados a la energía, al físico y al estar tranquilo con la pelota fruto del cansancio”, comentó.

PUBLICIDAD

En rueda de prensa, el técnico gallego admitió que la entrada de Pablo Fornals les hizo daño, además de que estuvieron “muy mal con la pelota” en el segundo tiempo.

“Nuestra primera media hora representa lo que vimos ante el Celtic y lo que queremos ser. Hemos tenido cosas muy buenas en esa primera media hora, pero no hemos tenido acierto. En la segunda parte nos hemos agarrado al bloque bajo para sumar un punto merecido”, afirmó Giráldez, que calificó al Betis como “un equipazo”. EFE

PUBLICIDAD

dmg/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordi Cruz, chef Michelin: “Un buen pimientos del piquillo es la base de un buen pimiento de cristal”

El cocinero comparte su técnica para conseguir unos pimientos tiernos y llenos de sabor

Jordi Cruz, chef Michelin: “Un buen pimientos del piquillo es la base de un buen pimiento de cristal”

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 41 heridos y la mitad son de gravedad

Los servicios de emergencia se han movilizado hasta el lugar del accidente y han organizado un operativo aéreo y terrestre para rescatar a los afectados

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 41 heridos y la mitad son de gravedad

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Ana Pérez, doctora: “La idea de que una copa de vino es saludable es la mayor mentira que os han contado”

La especialista advierte sobre los riesgos del consumo habitual de alcohol y cuestiona una de las creencias más extendidas sobre sus supuestos beneficios

Ana Pérez, doctora: “La idea de que una copa de vino es saludable es la mayor mentira que os han contado”

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 41 heridos y la mitad son de gravedad

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 41 heridos y la mitad son de gravedad

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

ECONOMÍA

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación