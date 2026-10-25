Giráldez: "El punto es bueno y justo"

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Vigo, 25 oct (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, coincidió con Manuel Pellegrini en que el empate ante el Betis fue “justo” y achacó el bajón de su equipo en la segunda parte al cansancio y a la entrada de Pablo Fornals.

“El punto es bueno y justo. Notamos el desgaste del partido y el viaje a Glasgow. Se ha visto una diferencia muy notoria entre la primera y la segunda parte, en todos los aspectos vinculados a la energía, al físico y al estar tranquilo con la pelota fruto del cansancio”, comentó.

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En rueda de prensa, el técnico gallego admitió que la entrada de Pablo Fornals les hizo daño, además de que estuvieron “muy mal con la pelota” en el segundo tiempo.

“Nuestra primera media hora representa lo que vimos ante el Celtic y lo que queremos ser. Hemos tenido cosas muy buenas en esa primera media hora, pero no hemos tenido acierto. En la segunda parte nos hemos agarrado al bloque bajo para sumar un punto merecido”, afirmó Giráldez, que calificó al Betis como “un equipazo”. EFE

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