Gerard Encuentra: "El Madrid está con mucha confianza y nosotros no la tenemos"

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Lleida, 25 oct (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado, tras la abultada derrota de su equipo ante el Real Madrid (86-122), que los blancos se encuentran en un momento de "mucha confianza", que contrasta con el bajón anímico del cuadro ilerdense, que encadena cuatro derrotas seguidas en la Liga Endesa.

"En la primera parte, ha habido partido cuando hemos sido capaces de igualar la energía", ha comentado. A pesar de que en el inicio de la segunda mitad las fuerzas se han igualado, el final de partido ha supuesto un castigo excesivo para los locales: "Al final, nos han anotado de todos modos. Tienen una capacidad muy grande para anotar; están en un nivel superior".

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Situando el foco en sus jugadores, Encuentra ha echado en falta "constancia" a lo largo de los cuarenta minutos. "Sabíamos de la dificultad del partido y queríamos dar una buena imagen y competir con nuestro máximo. No solo dependes de ti mismo para ganar al Madrid", ha añadido.

Además, ha sido crítico con el día a día del equipo: "La forma de entrenar te tiene que dar para competir el partido. Nos falta ser constantes y entender que somos el Lleida y no nos podemos relajar en ningún momento". EFE

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