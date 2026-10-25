Generalitat y Ayuntamiento apoyarán a los comercios dañados por los alborotos en Barcelona

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Barcelona, 25 oct (EFE).- La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona apoyarán a los comerciantes en los procesos de reclamación patrimonial y con ayudas económicas, si es necesario, para hacer frente a los daños causados por los alborotos en la protesta juvenil de ayer en la plaza Cataluña de Barcelona.

En declaraciones desde la plaza Cataluña de Barcelona, epicentro de los disturbios, Jaume Collboni ha anunciado que se reunirá con los comerciantes afectados por los alborotos y este mismo domingo visitará "sobre el terreno" algunos de los establecimientos que ayer fueron vandalizados y saqueados, más de veinte.

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El alcalde ha explicado que esta mañana ha hablado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para ponerse "al lado de los restauradores y comerciantes" afectados, mediante ayudas económicas, si es el caso, o con apoyo a los procesos de reclamación patrimonial.

Según Collboni, el Ayuntamiento de Barcelona se personará en las causas abiertas por los disturbios y, en el caso de los menores de los menores detenidos, exigirá responsabilidades "penales o patrimoniales" a sus padres si es necesario.

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Ante las críticas del Gremio de Restauración de Barcelona al dispositivo policial, el alcalde ha negado que fuera insuficiente dado que, a su parecer, se trató de un "hecho muy incontrolable", por su "imprevisibilidad". EFE