Garriga (Vox): "Nos jugamos que el caos se instale en las calles de la mano del PSOE o que el orden se restablezca"

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha visitado Zaragoza acompañado por la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia, Carmen Rouco, y el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, y ha trasladado que el 29 de noviembre "nos jugamos que el caos se instale en las calles de la mano del Partido Socialista o que el orden se restablezca de la mano de Vox".

En su comparecencia ante los medios de comunicación, ha denunciado la violencia que está sufriendo su formación en los actos de campaña y ha señalado las elecciones del próximo 29 de noviembre como una oportunidad para restablecer el orden y extender al conjunto de España las políticas impulsadas por Vox en Aragón.

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Garriga ha denunciado la violencia que la formación está sufriendo "día sí, día también" en los actos de campaña que están llevando a cabo "en todos los rincones" encabezados por su presidente nacional. El dirigente de Vox ha acusado al Partido Socialista de impulsar esa violencia y al Gobierno de España de ampararla, con un doble objetivo de desviar la atención sobre su responsabilidad en "la ruina de los españoles" y generar miedo al conjunto de la sociedad ante la posibilidad de que "una alternativa llegue al Gobierno de España".

En este sentido, ha defendido que, si Vox alcanza el Gobierno con la fuerza suficiente, "los derechos, las libertades, van a estar garantizados y no amenazados, como sí puede pasar en el caso de que Sánchez siga cuatro años más en el Gobierno de España". También ha pedido a los españoles que "no se dejen llevar por las provocaciones de una izquierda que va a hacer de la violencia bandera" y ha lanzado un mensaje de prudencia.

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Asimismo, Garriga ha expresado su "firme condena" y su "rechazo absoluto" a los disturbios registrados la pasada noche en Barcelona, donde ha denunciado saqueos de comercios, violencia en las calles y destrozos del mobiliario público. Ha recordado que Vox llevaba tiempo advirtiendo de que los episodios vividos en otras ciudades europeas podían reproducirse en España.

"Cientos de jóvenes extranjeros salieron a imprimir violencia en nuestras calles ante el silencio de las administraciones catalanas y también del presidente del Gobierno. La realidad es que el 29 de noviembre puede convertirse lo vivido ayer por la noche no en algo excepcional, sino en algo rutinario".

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Ante esta situación, ha llamado a la movilización para lograr un cambio de rumbo: "Hay que convencer hasta el último vecino, hasta el último familiar de que acuda a votar el próximo 29 de noviembre".

Ese cambio de rumbo, ha señalado, también debe dar respuesta a los problemas cotidianos de las familias, como el acceso a la vivienda. En este ámbito, Garriga ha presentado la acción del Gobierno aragonés como un "camino de esperanza" que Vox quiere extender al conjunto de España.

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También ha esgrimido que "es fundamental que nadie dé por hecho que Pedro Sánchez es pasado", ha advertido, antes de asegurar que el presidente del Gobierno está dispuesto "absolutamente a todo con tal de mantenerse en el poder". Garriga ha acusado a sus adversarios políticos de recurrir a la violencia, las mentiras y las manipulaciones. También ha apuntado que pretendían utilizar la ley electoral y ha sostenido que, gracias a los servicios jurídicos de Vox y al Tribunal Supremo, "les hemos frenado el intento de pucherazo".

PRIORIDAD NACIONAL

Por ello, ha estimado que es posible un cambio de rumbo, que también debe dar respuesta a los problemas cotidianos de las familias, como el acceso a la vivienda. El secretario general de Vox ha señalado al PSOE de haber provocado que la vivienda sea "más cara" y "más escasa" mediante leyes que han limitado la oferta y una política migratoria que, según ha dicho, ha incrementado la demanda. Asimismo, ha criticado la "hiperregulación" que dificulta la construcción de vivienda por parte de la iniciativa privada.

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Frente a esta situación, Ignacio Garriga ha resaltado el compromiso de incorporar la prioridad nacional a la futura Ley de Vivienda de Aragón. "Gracias a Vox el principio de prioridad nacional va a estar en esa ley", ha comentado, antes de detallar otras medidas: "Vamos a construir y aumentar el parque de vivienda pública. Vamos también a garantizar la seguridad jurídica y acabar con las okupaciones".

Igualmente, ha abogado por la necesidad de impulsar medidas fiscales en el IRPF y otros impuestos para beneficiar a los jóvenes, al medio rural y a las familias, y ha reafirmado su compromiso de llevar la prioridad nacional al Gobierno nacional. "Vamos a reconstruir todo lo que ha destrozado el Partido Socialista", ha concluido, comprometiéndose a impulsar políticas que mejoren el bienestar de las familias y los trabajadores.

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