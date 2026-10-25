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García Plaza apela a la comunión con el Sánchez-Pizjuán y aparca la polémica arbitral

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Sevilla, 25 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, dijo este domingo que está "con muchas ganas de disfrutar con la gente en el Sánchez-Pizjuán", adonde regresarán el lunes para recibir a Osasuna después de "estar casi un mes sin la afición", y también quiso aparcar la polémica arbitral suscitada tras el partido del pasado domingo en el Barnabéu ante el Real Madrid.

García Plaza, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en el Sánchez-Pizjuán, resaltó la importancia de localía para los sevillistas, ya que "cuando se consigue esa comunión con la gente", su equipo está "más cerca de lograr los resultados", así que espera lograr ante los navarros "una victoria que es oro molido, porque cuesta mucho ganar los partidos".

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El Sevilla ha sumado un punto en las tres últimas jornadas, con derrotas frente a Barcelona (1-3) y Real Madrid (4-1) y empate en Valencia ante el Levante (3-3), algo que al técnico madrileño no le preocupa porque "este equipo compite siempre, nunca se rinde y le transmite buenas sensaciones a la gente", aunque insistió en que "hasta a los equipos grandes les cuesta un mundo ganar".

"Aunque venimos de tres partidos con resultados negativos, el equipo está bien. Hay momentos en los que los partidos se descontrolan pero competimos bien. Todos los equipos de Primera, quitando a los tres de arriba, pasan por dinámicas así de derrotas", agregó el preparador sevillista.

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Luis García Plaza, que sólo ha vencido a Jagoba Arrasate una vez en seis enfrentamientos, reveló su "buena relación" con el entrenador de Osasuna, cuya "filosofía encaja al dedillo en Pamplona: son intensos, aprietan fuerte porque son uno de los equipos más físicos de la categoría", relató.

El entrenador del Sevilla recordó que "ahora vienen cuatro partidos en doce días", con el inicio de la Copa del Rey, por lo que "va a haber poco tiempo para la recuperación, así que participarán más jugadores", y se felicitó por las "alternativas" que le dan sus futbolistas, "todos disponibles" menos Miguel Sierra y el brasileño Marcao, lesionados de larga duración.

García Plaza aseguró que, "aunque algunos no están para noventa minutos porque acaban de salir de lesión", como los centrocampistas Giori Kochorashvili y Jon Guridi o el delantero Lucas Stassin, pero ha emergido el canterano "Manu Bueno, que ha jugado poco y siempre ha sido decisivo", así que está "encantado con que todo el mundo quiera aportar".

Consultado sobre la actuación arbitral de la última jornada en el Santiago Bernabéu y el malestar que supuso en el seno del Sevilla, el técnico eludió cualquier controversia: "En cuanto terminó el partido pasé página. Estoy centrado en Osasuna, Osasuna y Osasuna. El club tiene que hacer lo que crea conveniente y yo siempre estaré en su línea de actuación, pero a mí no me ha quitado ni un segundo de foco". EFE

lhg/agr/cmm

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