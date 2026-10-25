El salmantino David de la Fuente repite triunfo en la Carreira Pedestre de Santiago

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Santiago de Compostela, 25 oct (EFE).- El salmantino David de la Fuente revalidó este domingo su triunfo en la Carrera Pedestre de Santiago, tras imponerse con casi un minuto de ventaja sobre Amadeo Abal, mientras que en la prueba femenina se impuso Debris Paniagua en un apretado final a su hermana gemela Demeku.

El atleta etíope Workenh Fikire fue el primero en marcar el ritmo, aunque rápidamente Amadeo Abal le tomó el relevo. De la Fuente intentó varias veces cambiar de ritmo, pero siempre encontró la respuesta de Abal, hasta que en la Avenida de A Coruña cedió definitivamente.

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A partir de ahí, el salmantino, con un ritmo constante, mantuvo siempre unos metros de ventaja sobre sus perseguidores hasta la cuesta de Vite, donde certificó su triunfo con un nuevo ataque para cruzar la línea de meta con un tiempo de 35:43.

La emoción, por tanto, se trasladó a la prueba femenina, donde las hermanas Debris y Demeku Paniagua marcaron el ritmo en su estreno en la categoría absoluta. La primera se llevó el triunfo en un ajustado sprint -ambas marcaron un tiempo de 42:15-, mientras que Sara Castillo completó el podio. EFE

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dmg/jrs/sab