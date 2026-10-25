El lehendakari recibirá el lunes a Juanma Moreno en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria

02/10/2026 El Lehendakari, Imanol Pradales POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

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El lehendakari, Imanol Pradales, recibirá este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

El encuentro tendrá lugar a las 8.00 horas y, posteriormente, ambos participarán, junto al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el de Canarias, Fernando Clavijo, en la presentación en la Torre Bat de Bilbao de Future Government Center, una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública", que clausurará el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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En concreto, los cuatro mandatarios autonómicos participarán en un diálogo institucional sobre 'La transformación pública en la era de la IA: prioridades, avances y retos de los gobiernos autonómicos', que estará moderado por la directora ejecutiva del Future Government Center, Paloma Baena.

Durante el encuentro, NTT DATA dará a conocer además su primer informe, 'Gobernar en la era de la IA. La Administración pública ante su futuro', un estudio que analiza los desafíos y las oportunidades que plantea la adopción de la tecnología para las instituciones públicas.

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La apertura institucional del evento, que comenzará a las 10.00 horas, correrá a cargo del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el director general de NTT DATA España, Víctor López-Barrantes.

Posteriormente, a las 10.30 horas, se desarrollará un diálogo institucional sobre 'La transformación pública en la era de la IA: prioridades, avances y retos de los gobiernos autonómicos', en el que participarán Pradales, Illa, Moreno, y Clavijo. Paloma Baena, directora ejecutiva del Future Government Center, ejercerá de moderadora.

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Una hora más tarde, se celebrará una mesa redonda sobre 'El futuro de los servicios ciudadanos', en la que intervendrán Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Pompeu Fabra; Carlos Santiso, consejero especial en Inteligencia Artificial en Gobierno de la OCDE y miembro del Consejo Asesor de AESIA; y Esther Apraiz, presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio. La moderadora será Sonia Taborcía, directora de Sector Público de NTT DATA España.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública Asistencia, Óscar López, será el encargado de cerrar la jornada a las 12.10 horas.

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