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El Hierro enfrenta otro repunte migratorio tras llegar 1.539 personas en la última semana

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Actualiza la NA7086 con el número total definitivo tras el último cayuco.

La Restinga (El Hierro), 25 oct (EFE).- Un total de 1.539 personas han llegado a El Hierro desde el lunes pasado a bordo de una veintena de cayucos, tras el repunte migratorio que se ha producido en las últimas semanas y que ha obligado a poner en marcha de nuevo el sistema de acogida y derivación.

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La Delegación del Gobierno ha trasladado este domingo a 471 de estas personas a recursos de Gran Canaria en un ferry fletado desde el puerto de La Estaca, con lo que desde el pasado viernes han salido de la isla alrededor de 900 migrantes para aliviar la presión sobre los recursos herreños, según han informado a EFE fuentes del dispositivo.

De las personas derivadas este domingo, 390 se encontraban en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés y otras 81 en el antiguo convento de La Frontera, gestionado por Cruz Roja.

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El incremento de llegadas ha vuelto a tensionar un sistema que durante los episodios más intensos de la ruta canaria ha tenido que compatibilizar la atención de centenares de personas recién desembarcadas con unos recursos sanitarios y asistenciales dimensionados para una isla de poco más de 11.000 habitantes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha alertado esta semana de que el hospital insular corre el riesgo de volver a colapsar y ha anunciado que convocará el pacto canario por la migración ante lo que considera falta de respuesta del Gobierno central.

El Ejecutivo autonómico ha reclamado igualmente más medios y coordinación con el Estado después de que las llegadas aumentaran en septiembre y octubre respecto a los mismos meses de 2025, y ha insistido en que la reducción acumulada respecto a años anteriores no elimina los problemas que generan episodios concentrados de arribadas en islas como El Hierro.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ofrecía sin embargo otra lectura y el viernes achacó el repunte a las mejores condiciones del mar, que suelen propiciar un aumento de las salidas en esta época del año y ha recordado que, pese al repunte, las llegadas por vía marítima a Canarias acumulan en 2026 una reducción aproximada del 30 % respecto al ejercicio anterior.

Pestana ha señalado además que continúa existiendo una fuerte presión migratoria en las costas africanas, aunque ha destacado la colaboración de los países de origen y tránsito y ha asegurado que alrededor del 67 % de las personas que han intentado partir hacia Canarias este año han sido interceptadas antes de alcanzar el archipiélago.

El nuevo repunte ha vuelto a mostrar también la vertiente más trágica de la ruta atlántica, la más mortífera del mundo.

 El pasado miércoles fueron enterrados en El Pinar dos jóvenes que habían llegado muertos tres días antes en un cayuco con 131 personas a bordo, uno de ellos un gambiano de 26 años cuya familia pudo seguir la inhumación mediante videollamada.

Además, la Guardia Civil investiga la muerte de un menor que, según varios testigos, habría sido arrojado por la borda durante la travesía de otro cayuco que llegó a La Restinga el 19 de octubre tras nueve días de navegación desde Senegal.

En esa embarcación viajaban 145 personas, entre ellas cinco mujeres y ocho menores, procedentes de Gambia, Mali, Guinea Conakry y Senegal.

En los últimos años las fuerzas de seguridad han investigado otros delitos graves cometidos durante las travesías, entre ellos agresiones sexuales, asesinatos y casos de personas arrojadas al mar, y algunos de sus presuntos responsables han acabado a disposición judicial, tal y como recordó el delegado del Gobierno. EFE

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