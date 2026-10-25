Espana agencias

El Getafe se desangra

Guardar

Juan José Lahuerta

Madrid, 25 oct (EFE).- Nueve goles encajados en tres días, dos derrotas consecutivas por goleada, seis expulsiones en lo que va de temporada y un enfrentamiento público entre José Bordalás y Ángel Torres que parecía enterrado antes de visitar San Mamés. El Getafe se desangra, ha perdido la solidez defensiva que durante años fue su principal seña de identidad y atraviesa una crisis que su entrenador resumió después del 4-0 ante el Athletic con una confesión contundente: "Hemos tocado fondo".

PUBLICIDAD

La derrota ante el conjunto vasco profundizó en una herida abierta apenas 72 horas antes, cuando el Lugano suizo asaltó el Coliseum con un contundente 2-5 en la Liga Conferencia. Entre ambos encuentros, nueve tantos recibidos y una preocupante sensación de fragilidad defensiva, precisamente uno de los aspectos que Bordalás convirtió en una virtud desde su llegada al banquillo azulón.

El equipo madrileño, acostumbrado a construir su competitividad desde el orden, la intensidad y la solidaridad defensiva, se ha convertido en un conjunto vulnerable. Ante el Athletic recibió tres goles en acciones a balón parado y otro después de un saque de banda, errores que su entrenador consideró inadmisibles tras el encuentro.

PUBLICIDAD

"Tenemos que pasar página rápido, pensar en el próximo compromiso, cambiar y corregir estos errores que nos están costando goles y derrotas. Mi opinión y lo que pensamos y lo que sentimos es que hemos tocado fondo y hay que cambiar rápidamente", reconoció Bordalás.

La fragilidad defensiva también se refleja en las estadísticas históricas. Con 15 goles encajados en sus diez primeros partidos de Liga, el Getafe firma su segundo peor arranque defensivo de las ocho temporadas que Bordalás ha comenzado al frente del equipo en Primera División. Solo en la campaña 2023-24, cuando recibió 16 tantos en sus diez primeros encuentros, presentó un balance más negativo.

A ello se añade la incapacidad para competir lejos del Coliseum. El Getafe todavía no ha sumado un solo punto como visitante en Liga y tampoco ha conseguido marcar un gol fuera de casa. Esa estadística que contrasta con la fortaleza que tradicionalmente ha caracterizado a los equipos dirigidos por el técnico alicantino.

Tampoco ayuda la indisciplina. Mario Martín fue expulsado en San Mamés después de una dura entrada sobre Beñat Gerenabarrena y elevó a seis las tarjetas rojas recibidas por el Getafe esta temporada.

Cinco corresponden a la Liga, con Kiko Femenía, Zaid Romero, Djené y el propio Mario Martín, expulsado en dos ocasiones, como protagonistas. La sexta llegó en la Liga Conferencia, donde Abqar también vio la roja frente al Partizán. Tantas expulsiones han condicionado al equipo y amenazan con convertirse en otro de los grandes problemas de una plantilla obligada a afrontar dos competiciones con efectivos limitados.

La crisis deportiva llega acompañada de un episodio institucional que sacudió al Getafe después de la derrota contra el Lugano. Bordalás, visiblemente enfadado, denunció justo después del encuentro que su equipo no tenía plantilla suficiente para afrontar un calendario con partidos cada tres días y aseguró sentirse engañado por las promesas incumplidas en la planificación deportiva.

Sus palabras encontraron una respuesta inmediata y contundente de Ángel Torres, que defendió la confección de la plantilla y cuestionó públicamente las acusaciones de su entrenador: "Hay que tener la cara como el cemento para decirme a mí, después de 30 años, que le he engañado", afirmó el presidente, que defendió que el Getafe dispone de la mejor plantilla de su historia y recordó que Bordalás tenía libertad para marcharse si estaba descontento.

El desencuentro amenazó con abrir una fractura entre dos de las figuras más importantes de la historia reciente del club, aunque el propio entrenador se encargó de rebajar la tensión el sábado, durante su comparecencia previa al choque de San Mamés.

"He hablado con él. Sabe perfectamente por qué hice esas declaraciones que en ningún momento iban dirigidas hacia él. Por tanto, está todo más que hablado. Nuestra relación es magnífica y lo va a seguir siendo", aseguró. Incluso fue más allá y afirmó que el cariño hacia Torres, el Getafe y su afición sería "eterno". Y así, dio por cerrado el enfrentamiento institucional.

Sin embargo, apenas un días después, la realidad deportiva volvió a imponerse. El Athletic desnudó las carencias de un Getafe incapaz de recuperar la solidez perdida y que terminó nuevamente goleado y con un futbolista expulsado.

La reconciliación entre el entrenador y el presidente no ha encontrado todavía una respuesta sobre el césped. Y Bordalás, que durante años hizo de la resistencia una virtud, afronta ahora el desafío de reconstruir un equipo que, según sus propias palabras, ha tocado fondo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Ana Pérez, doctora: “La idea de que una copa de vino es saludable es la mayor mentira que os han contado”

La especialista advierte sobre los riesgos del consumo habitual de alcohol y cuestiona una de las creencias más extendidas sobre sus supuestos beneficios

Ana Pérez, doctora: “La idea de que una copa de vino es saludable es la mayor mentira que os han contado”

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Bernardos señaló que retrasar la edad de jubilación es la principal vía para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación