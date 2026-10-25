Cuatro hermanos menores afectados por una intoxicación de gas butano en La Rioja

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Logroño, 25 oct (EFE).- Un total de cuatro hermanos menores, de entre 3 y 10 años, han resultado afectados este domingo por una posible intoxicación por gas butano en una vivienda el municipio riojano de Aldanueva de Ebro, uno de los cuales se encontraba inconsciente cuando han acudido los servicios sanitarios, que han logrado estabilizarlo.

Los menores, de 3, 6, 8 y 10 años, se encontraban con sus padres en la vivienda, hasta donde se han trasladado agentes de la Guardia Civil, personal sanitario y una mujer que estaba en la zona, quienes han sacado a los menores en brazos fuera de la casa.

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Uno de los niños se encontraba inconsciente en el momento del rescate y ha sido atendido de inmediato por los servicios sanitarios, que han logrado estabilizarlo en el interior de una ambulancia, ha detallado la Guardia Civil en una nota.

Los otros tres menores estaban conscientes y han recibido asistencia sanitaria y oxigenoterapia y, mientras tanto, se han resguardado del frío en un vehículo oficial de la Benemérita.

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Hasta el lugar del suceso se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, tres ambulancias y cuatro dotaciones de bomberos, quienes han trabajado de forma coordinada para auxiliar a los menores, garantizar su atención sanitaria y comprobar las condiciones de seguridad de la vivienda.

La intervención conjunta de los distintos servicios de emergencia ha permitido evacuar rápidamente a los cuatro menores y prestarles asistencia ante la gravedad de la situación, ha añadido la Guardia Civil. EFE

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