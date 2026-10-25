Continúa el aplazamiento hasta las 15:00 hora local

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La organización del Gran Premio de Australia de motociclismo ha actualizado la situación de la competición por el aplazamiento de toda actividad en pista "debido a los problemas de visibilidad que afectan al helicóptero médico".

Así, en su última nota se indica que "no habrá actividad en pista antes de las 15:00, hora local" y que en cualquier caso "la primera actividad en pista será la carrera de MotoGP", si bien se publicará otra actualización a las 14:00, hora local. EFE

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