Clavijo pide a Sánchez la adopción de seis medidas urgentes ante la presión migratoria

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 25 oct (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide que se adopten seis medidas urgentes para afrontar la reactivación de la ruta migratoria atlántica y evitar que el archipiélago vuelva a verse sometido a una presión migratoria extraordinaria.

Entre esas medidas, a las que reclama una respuesta concreta, figura la convocatoria extraordinaria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado, la aprobación de un plan de contingencia para los próximos meses y una mayor implicación de la Unión Europea, según un comunicado difundido este domingo por el Gobierno de Canarias.

PUBLICIDAD

En él, el jefe del Ejecutivo autonómico traslada la "profunda preocupación" del Gobierno de Canarias por la evolución de las llegadas en los últimos días y reclama al Estado una respuesta basada en la anticipación, la coordinación institucional y el despliegue de recursos suficientes, tanto para garantizar la seguridad de las personas como para evitar una sobrecarga de los servicios públicos de las islas.

Además, de la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado para evaluar las previsiones de llegadas, conocer los dispositivos disponibles y acordar una respuesta coordinada entre ambas administraciones, Clavijo reclama la aprobación de un plan extraordinario de contingencia para los próximos meses que incluya el refuerzo de Salvamento Marítimo, los medios de vigilancia y rescate, la atención sanitaria de emergencia y los dispositivos de primera acogida y derivación.

PUBLICIDAD

Así mismo, pide que este dispositivo preste especial atención a El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y cuente con financiación suficiente para evitar que la atención humanitaria recaiga de forma desproporcionada sobre los recursos públicos canarios.

En tercer lugar, plantea una iniciativa diplomática urgente con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para intensificar la cooperación con los países africanos de origen y tránsito, mejorar el intercambio de información, prevenir las travesías peligrosas y combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

PUBLICIDAD

La cuarta medida se dirige a la Unión Europea y para ello solicita al Gobierno de España que reclame la activación de los mecanismos de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo que resulten aplicables, así como un mayor apoyo operativo y financiero, una mayor implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, dentro de sus competencias y un reparto efectivo de responsabilidades entre los Estados miembros.

En esta misma línea, el presidente pide que España defienda la inclusión de Canarias en el futuro Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para las fronteras exteriores de la Unión Europea, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea.

PUBLICIDAD

El Gobierno autonómico considera "imprescindible" que este instrumento tenga en cuenta la condición de Canarias como región ultraperiférica y frontera marítima con África, tanto en los mecanismos de alerta temprana como en los criterios de activación y despliegue de recursos ante emergencias humanitarias.

Clavijo propone también establecer un mecanismo permanente de seguimiento entre ambos gobiernos, con reuniones técnicas semanales mientras persista la situación, para compartir información sobre la evolución de las rutas, las previsiones de llegadas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

PUBLICIDAD

El presidente de Canarias insiste en que la experiencia acumulada durante los últimos años en el archipiélago obliga a abandonar las respuestas exclusivamente reactivas y avanzar hacia una planificación estable que permita afrontar los cambios en los flujos migratorios con los medios adecuados.

La iniciativa se produce en un contexto de repunte de las llegadas por vía marítima al archipiélago, señala el comunicado, en el que se recuerda que en el mes de octubre han llegado 3.814 personas a las islas, de las que 2.776 lo hicieron a la isla de El Hierro, cifras que evidencian la aceleración reciente de las entradas por la ruta atlántica, añade la nota.

PUBLICIDAD

Recalca que Canarias lleva meses advirtiendo de que la reducción de las llegadas no suponía la desaparición de la ruta atlántica y señala que las informaciones conocidas sobre los informes de los servicios de inteligencia del pasado mes de julio, así como las recientes declaraciones del delegado del Gobierno en Canarias, apuntan a que las autoridades estatales disponían de información sobre la posibilidad de una reactivación, según Clavijo.

Y por ello, solicita al Gobierno de España que detalle qué recursos adicionales movilizó antes de que se produjera el repunte y cuáles permanecen pendientes de desplegar. EFE

PUBLICIDAD