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'Checo' Pérez: Mañana será aún más duro, pero daremos todo lo mejor

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que largará decimonoveno en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Circuito de las Américas de Austin (COTA) que este domingo "será aún más duro", pero que darán "todo lo mejor de" sí mismos.

"Desgraciadamente, no saqué todo lo posible del coche", se lamentó, tras la sesión de calificación, 'Checo', nacido hace 36 en Guadalajara (Jalisco) y que cuenta seis victorias y un total de 39 podios en la categoria reina

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"Creo que íbamos medio segundo por delante, pero tuve un problema con el sistema de recuperación de energía cinética) y, básicamente, aceleré demasiado pronto porque tenía tráfico en la última curva, y el sistema simplemente se confundió", explicó el bravo piloto tapatío, subcampeón del mundo hace tres años, con Red Bull.

"Es algo difícil entender exactamente qué es lo que sucedió, pero perdí dos décimas en el último sector que sin duda podría haber ganado. Eso nos habría acercado un poco más a los Williams, pero no fue suficiente", opinó el mexicano, que festejó dos títulos de campeón del mundo de constructores, en 2022 y 2023, cuando pilotaba para la citada escudería austriaca.

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"Mañana será aún más complicado. Esta pista es muy dura con las ruedas derechas; y será un reto preservarlas", afirmó Pérez; que fue eliminado en la primera ronda (Q1) de la cronometrada principal con el vigésimo primer tiempo, pero que saldrá decimonoveno gracias a las penalizaciones del argentino Franco Colapinto (Alpine) y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

"Así que sí, va a ser una (carrera) interesante mañana. No espero nada genial, pero vamos a dar todo lo mejor que tengamos", declaró 'Checo' este sábado tras la sesión de calificación que tuvo lugar en el Circuito de las Américas. EFE

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