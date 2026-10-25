Cancelo: "Fuimos superiores, pero el Madrid te hace gol con pocas ocasiones"

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El defensa del Barcelona Joao Cancelo declaró que los azulgranas fueron "superiores" al Real Madrid este domingo en el Spotify Camp Nou y achacó la derrota de su equipo (1-2) a la pegada del conjunto blanco.

"No hay mucho que decir. Fuimos superiores, pero el Madrid es esto, tiene pocas ocasiones y te hacen gol. En general fuimos mejor equipo, pero hay que reaccionar. Tenemos el partido contra el Alavés y vamos a ver los errores que cometimos y a recuperarnos", analizó el jugador portugués en declaraciones a 'DAZN'.

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Cancelo señaló que el Barcelona es "un equipo humilde" y los futbolistas están "enchufados para responder contra el Alavés".

"Muchas veces queremos presionar arriba y lo que tenemos que hacer es controlar más el partido con el balón, hacerlo circular más y generar ocasiones. Nos faltó un poco eso, aunque tuvimos más ocasiones que el Madrid", añadió el zaguero portugués. EFE

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