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Arrasate: “El equipo necesita mantener la solidez si quiere ser competitivo”

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Pamplona, 25 oct (EFE).- El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, aseguró este domingo que el equipo necesita mantener la solidez con vistas al encuentro de mañana frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, que cierra la décima jornada de LaLiga EA Sports.

“El otro día contra el Racing creo que tuvimos solidez y la necesitamos para seguir siendo competitivos. Ojalá podamos estar más en ataque, pero en eso el Sevilla es el mejor y te hace la guerra lejos de su portería”, valoró.

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El técnico atendió a los medios de comunicación en la rueda prensa previa al encuentro y señaló que está “con muchas ganas de ver al equipo fuera de casa y con expectación ante un rival que está muy bien”.

Arrasate reconoció que el rival de mañana “es muy diferente al Racing”, pero que no le gustaría ver a un Osasuna “diferente al de casa”, indicando que el cuerpo técnico busca un equipo que presione, pero aclaró que con alternancia en función de la alineación y el modelo que presente el rival, ya que “hay veces que juegan con 3 por dentro y otras con 2 en punta y eso puede alterar a la hora de presionar más arriba o un pelín más abajo”.

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Hasta ahora Osasuna sólo cuenta con una victoria fuera de casa, por lo que Arrasate destacó la necesidad de mantener los puntos fuertes mostrados la anterior jornada en El Sadar.

“El otro día empezamos bien, fuimos agresivos, robamos, hicimos faltas y eso es lo que vamos a tener mañana en contra. Entonces, nos tenemos que poner en esa frecuencia mañana. Si no, no vamos a tener nada que hacer”, aseguró Arrasate.

En cuanto a la clasificación, en la que Osasuna ocupa el uundécimo puesto, el entrenador valoró que “lo importante son los puntos, no tanto la tabla, porque si uno ve los resultados de esta jornada hasta ahora tiene toda la pinta de que la Liga va a ser parecida a la del año pasado”.

Arraste hizo hincapié en que “el equipo tiene margen de mejora y hay que trabajar para ello” más allá de la última victoria.

“No por defender bien el otro día podemos pensar que defendemos bien o que por hacer dos goles el equipo ya en ataque genera lo suficiente, yo creo que en todas las facetas tenemos margen de mejora”, compartió.

En este sentido, indicó que uno de los aspectos a mejorar pasa por que el equipo contribuya más en goles y no “vivir sólo” de lo que pueda materializar Ante Budimir. EFE

aae.mm/cmm

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