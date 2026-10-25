Álvarez de Toledo: "Sánchez quiere división, que suba Vox para que pierda el PP"

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Madrid, 25 oct (EFE).- La diputada del Partido Popular y número dos en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que "Sánchez quiere división, que suba Vox para que pierda el PP".

En una entrevista publicada este domingo por El Mundo, Álvarez de Toledo ha afirmado que si el próximo 29 de noviembre gana el PP, Pedro Sánchez alentará el "guerracivilismo" entre los españoles: "La izquierda no aceptará perder y recurrirá a la violencia".

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La diputada popular ha reiterado que "la izquierda no sabe gobernar y no acepta perder", por eso mismo, a su modo de ver, recurrirá "a las estrategias de siempre: fraude, miedo, odio e incluso violencia".

En lo referente al fraude, la diputada ha señalado que "el señor Albares puede acabar antes en un banquillo que en el escaño, por desobediencia al Tribunal Supremo" por la ley de nietos.

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Igualmente, ha afirmado que "el presidente del Gobierno alienta la violencia contra los españoles", al tiempo que ha agregado que "como Sánchez ha perdido la calle, ahora busca incendiarla".

"No conozco un político de izquierdas que organice un mitin y tenga miedo de ser agredido. Sí conozco políticos de derechas que por montar mítines podemos ser agredidos", ha subrayado.

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Álvarez de Toledo ha remarcado que Feijóo le ha pedido "lograr la máxima movilización posible en defensa de España y de la libertad", mientras que ha reconocido que su objetivo es "galvanizar a los españoles como militantes de la democracia para que el día 29 de noviembre asuman su responsabilidad en el destino de su país".

La dirigente, igualmente, ha remarcado que el próximo 29-N los españoles se juegan "la democracia y la nación", ya que, según ha aseverado, Sánchez "no ha presidido un Gobierno, sino un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida". "Una mutación al caos", ha aclarado.

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En cuanto a la división de los votantes entre PP y Vox, Álvarez de Toledo ha defendido el "liderazgo y proyecto político de su partido", así como ha destacado la figura de Feijóo, del que ha reivindicado que es "el presidente que España necesita". EFE