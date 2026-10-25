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Alonso: Estábamos teniendo una buena carrera pero los daños en el coche la comprometieron

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó decimosexto el Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del año, manifestó en el Circuito de las Américas de Austin (COTA) que estaban "teniendo una buena carrera, pero" que "los daños en el coche la comprometieron".

"Éramos bastante competitivos hoy y estábamos teniendo una buena carrera, pero los daños en el coche la comprometieron", declaró el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a los 45 años, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno; y que lleva toda la temporada intentando optimizar los recursos de un muy deficiente AMR26.

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"Daba la impresión de que estábamos luchando por la opción de una posición en los puntos cuando estábamos rodando con un coche dañado en la duodécima posición", señaló Alonso; que sigue decimoséptimo en el Mundial, con siete puntos.

"Los daños se produjeron por el toque en la primera vuelta con Alex (Albon, tailandés, de Williams), que nos golpeó en la undécima curva (de las 20 que tiene la pista texana)", explicó Fernando, que, en espera de un coche mejor con miras a la próxima temporada, renovó hace un par de semanas con la escudería de Silverstone.

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"Seguimos adelante, en carrera; pero tuvimos que acabar parando a cambiar el alerón delantero y eso nos lanzó de nuevo hacia atrás", comentó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros, logró dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"A pesar del resultado, hemos sacado cosas positiva de este fin de semana", declaró Alonso este domingo tras acabar decimosexto en Austin. EFE

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