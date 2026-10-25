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Aguirre no encuentra la tecla tras un mes en el Valencia

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Sergio Morro

Valencia, 25 oct (EFE).- El técnico mexicano Javier Aguirre sigue sin encontrar la tecla adecuada para que arranque su equipo cuando se ha cumplido un mes desde su llegada al Valencia CF, tiempo en el que se han disputado tres partidos de LaLiga EA Sports, dos de ellos como local en Mestalla, con un balance de dos empates y una derrota, tres goles a favor y cuatro en contra.

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Aunque el equipo ha mostrado en algunas fases de estos encuentros una mejor imagen, sigue sin poder trasladarla al marcador, lo que ha provocado que el Valencia continúe inmerso en la zona de descenso, como penúltimo clasificado, y vea como sus rivales directos en la lucha por la permanencia comienzan a distanciarse.

"Vine para intentar mejorar esto y no lo he logrado y esto me tiene inquieto. Nos urge ganar", reconocía el veterano entrenador tras finalizar el partido de este sábado en Mestalla donde su equipo perdió por 1-2 ante el Villarreal en el duelo autonómico en el tiempo de prolongación.

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Los tres partidos han tenido un desarrollo muy similar, ya que en todos ellos el Valencia fue muy inferior a su rival en la primera mitad, que les hundieron mucho en su área y recuperaban muy pronto el balón, y mejoró en las segundas partes, en las que dispuso de mejores ocasiones de gol.

El propio Aguirre destacó en sus ruedas de prensa que le preocupa la defensa que hace su equipo en bloque medio, así como la salida de balón, donde admitió que en algunas fases "perdemos muy pronto la pelota y no somos capaces de dar tres pases seguidos".

La falta de gol está siendo otro de los aspectos a mejorar del conjunto valencianista, que con Aguirre lleva una media de un tanto por partido. La lesión del ariete nigeriano Sadiq, que se encuentra en la recta final de la recuperación, así como el mal momento de Hugo Duro y Arnaut Danjuma de cara a gol, están lastrando al equipo ofensivamente.

En defensa, salvo el partido en Mestalla ante el Athletic Club, el equipo no ha conseguido dejar su portería a cero, y tanto el Racing, en Santander, como el Villarreal, en Mestalla, le marcaron dos goles en cada uno de ellos.

El 'Vasco' aterrizó en Valencia el pasado 24 de septiembre y se desplazó directamente a la ciudad deportiva para conocer a sus nuevos jugadores y dirigir su primer entrenamiento.

Gracias al parón liguero por los compromisos de selecciones, el preparador norteamericano dispuso de algo más de dos semanas para trabajar con la plantilla y preparar su primer compromiso oficial ante el Racing de Santander, que saldó con un empate a dos goles a domicilio, desperdiciando Hugo Duro una clara ocasión en el tiempo de prolongación que les pudo dar el triunfo.

Aguirre jugó la primera parte con una línea de cinco defensas, que cambió a cuatro en la segunda mitad, algo que ha mantenido en los dos siguientes partidos, y alabó la reacción y la actitud de sus jugadores en la segunda mitad, una tónica habitual en todos los partidos que ha dirigido el mexicano al Valencia.

Ante el Athletic (0-0), Aguirre admitió que, al igual que en Santander, su equipo fue sometido en la primera parte, pero destacó a la conclusión del partido que su equipo mejoró en la segunda mitad y consiguió al menos frenar la sangría de tres derrotas seguidas en su estadio.

En su último partido ante el Villarreal en casa, el Valencia volvió a evidenciar las mismas carencias que en los dos anteriores encuentros pero en esta ocasión Aguirre vivió su primera derrota como entrenador valencianista.

"Van tres partidos que no ganamos y me inquieta mucho. Ninguno de los tres rivales ha sido superior pero nos vamos sin premio. El equipo hace muchas cosas bien pero hay otras que mejorar", reconoció tras el encuentro.

Aguirre ha repetido en su discurso durante este mes al frente del Valencia que "hay que correr mucho, jugar bien y ganar", una hoja de ruta cuyo cumplimiento admitió que "la primera sí que la hacemos, la segunda a ratos y la tercera no, pero estamos en el camino". EFE

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