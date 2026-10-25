88-76 Bilbao se redime tras su amplia derrota en Madrid y gana con mucho trabajo a Andorra

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Bilbao, 25 oct. (EFE).- El Surne Bilbao Basket se ha repuesto una semana después del gran revés encajado ante el Real Madrid (119-84) la pasada jornada y retornó al camino del triunfo a costa de un Morabanc Andorra que plantó cara en un partido de ida y vuelta al que los locales llegaron con más energía.

El equipo bilbaíno se afanó de inicio en minimizar los daños que podía generar la estrella andorrana Kyle Kuric, que venía de lograr 26 puntos la pasada jornada contra Breogán, y lo logró en un primer tiempo en el que, sin embargo, no pudo hacer lo propio con Akinjo, el catalizador de la clara ventaja al término del primer cuarto (15-22) para Andorra .

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El segundo cuarto se desarrolló con los bilbaínos a rebufo del marcador ante un conjunto de los Pirineos que tenía en su mejor momento al gigante ucraniano Pustovyi (2,19) y que no hizo más daño por un bajo porcentaje en los triples que mejoraría en los últimos minutos de este período.

En este tramo final previo al descanso también se activaría Bilbao Basket y con Normandas y Somogyi dio la vuelta al luminoso, para conseguir por fin su objetivo de comandar el encuentro (38-37) ante un conjunto andorrano que no tenía intención alguna de dar su brazo a torcer.

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Surne Bilbao entró como un tiro al tercer cuarto y un 5-0 de parcial le daría ya un margen que no perdería durante todo el encuentro porque la defensa local se convirtió en inescrutable para un equipo visitante que sufriría la lluvia de tres triples seguidos que dieron una ventaja importante a los vascos antes del último cuarto.

Ahí apareció la muñeca de Kuric desde el 6,75 (5/6) y Andorra estrechó la diferencia abocando el choque a un final incierto que Krampelj se encargaría de definir con su acierto ofensivo a favor del Surne Bilbao Basket.

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88.- Surne Bilbao Basket (15+27+23+23: Frey (8), Vautier (5), Petrasek (9), Normantas (8), Hilliard (11) - cinco inicial -Somogyi (8), Krampelj (20), Hilnason (6), Darling (8), Ansoregi, Duscak y Font (5).

76.- MoraBanc Andorra (22+18+17+19): Akinjo (13), Robertson (4), Ortega, McGriff (6) y Radošević (2) -cinco inicial- Iwundu (5), Pustovyi (14), Kuric (17), Best (6), Mutic (5), Andronikashvili (4), y Owen Aquino.

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Arbitraje: Fernando Calatrava, Fabio Fernández y Carlos Merino.

Incidencias: alrededor de 8.000 aficionados en el pabellón Miribilla de Bilbao. EFE

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