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5-4. Los Cerveceros vienen de atrás, remontan abren ventaja de 2-0 sobre Rays

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Los Cerveceros de Milwaukee remontaron este sábado una desventaja de cuatro carreras y se impusieron por 5-4 a los Rays de Tampa Bay, resultado que amplía a 2-0 su ventaja en la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Con un ataque de 11 hits y una destacada labor de su pitcheo de relevo, el equipo de Milwaukee puso a su rival en una situación comprometida. Si quiere ser campeón, los Rays ahora tendrán que ganar cuatro partidos de cinco, dos de estos como visitantes.

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Derrotados por 3-2 este viernes en el inicio de la serie, las Mantarrayas de Tampa Bay le cayeron encima al lanzador Logan Henderson y le fabricaron cuatro carreras en el mismo primer episodio.

El cubano Yandi Díaz llegó a segunda base con un error del campo corto, Cooper Pratt; Chandler Simpson y el dominicano Junior Caminero impulsaron una carrera cada uno con hits y Liam Hicks empujó dos con un cuadrangular.

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Los Cerveceros descontaron dos en el mismo primer acto ante el tirador Drew Rasmussen, al combinar sencillos del venezolano Jackson Chourio y de Jake Bauers que los dejaron apostados en las esquinas.

Después de sobrevivir un mal fildeo del mexicano Jonathan Aranda en zona foul, el venezolano William Contreras ligó un imparable impulsor de una carrera y Garret Mitchel produjo la segunda con un hit.

A partir de ahí, los lanzadores dominaron, pero el equipo de casa sacó provecho de la mala defensa de los visitantes y en la cuarta entrada descontó una carrera. Cooper Pratt recibió boleto, llegó a tercera base con imparable de Sal Frelick y anotó con error de Aranda.

Un cuadrangular de Frelick empató el encuentro en el sexto acto y dejó todo listo para que los Cerveceros decidieran el triunfo con una carrera más en el séptimo. Brice Turang pegó un doble, avanzó a tercera base en un elevado de Mitchell y anotó con hit de Pratt.

En el noveno capítulo, los visitantes abrieron con doble de De Lucca, pero el relevista Aaron Ashby ponchó a los cubanos Víctor Mesa jr y Yandi Díaz, y entre ellos sacó un out con una rola al cuadro del emergente Ben Williamson.

Por los Cerveceros, Frelick bateó de 4-2 con un cuadrangular y una carrera impulsada; por Tampa; De Lucca se fue de 4-2.

El juego lo ganó el relevista dominicano Abner Uribe, con una entrada y un tercio de labor en la que no permitió hits, regaló una base por bolas y ponchó a un rival. Perdió Tyler Wells y salvó Aaron Ashby.

Este domingo será día de descanso y el lunes se jugará el tercer partido. Robert Gasser lanzará por Milwaukee y el dominicano Freddy Peralta, por Tampa Bay. EFE

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