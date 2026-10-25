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32-35.- Ademar León impone su ritmo goleador ante el Horneo Alicante

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Alicante, 25 oct (EFE).- El Ademar León ha logrado la victoria en Alicante ante el Horneo en un encuentro en el que el conjunto de Luis Puertas ha conseguido imponer su implacable ritmo anotador ante un rival que no ha tenido su mejor día en defensa y portería.

Tras una primera parte equilibrada, el equipo leonés, que ha tenido en Gonzalo Pérez Arce a su máximo realizador con 11 tantos, ha impuesto su pegada, ayudado en momentos clave por los errores del equipo alicantino y las paradas de Álvaro Pérez.

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El encuentro arrancó a un ritmo anotador trepidante por parte de ambos equipos, hasta que el Horneo Alicante, con Montoya como arma ofensiva en el pivote, logró tomar el mando con tres goles de ventaja (9-6, m. 14).

El tiempo muerto de Puertas resultó clave para la evolución del partido, ya que el Ademar León logró ponerse por delante en el marcador a seis minutos para el descanso (13-14).

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Varias pérdidas de pelota del Horneo Alicante permitieron al Ademar finalizar el primer tiempo con una ventaja que maquilló Barragán en la última acción del primer acto (15-16).

Tras el descanso, el equipo local repitió errores en el lanzamiento y en la circulación, lo que fue aprovechado por el conjunto leonés para recuperar una renta de tres tantos.

La aparición en la portería alicantina de Roberto Domenech le dio una vida extra al Horneo, que logró sobreponerse a varias exclusiones para igualar el marcador a 11 minutos del final (26-26).

Puertas, de nuevo, paró el partido para reconducir la situación y el Ademar León volvió a tomar una renta de tres goles que ya supo administrar hasta el final para lograr una victoria oscurecida por la posible grave lesión de Alex Lodos a cuatro minutos del final.

Ficha técnica:

32.- Horneo Alicante (15+17): Guitart; Lautaro Roblero (3, 2 p), Augusto Moreno, Parker (3), Sempere (1), Dimitrievski (1) y Borragán (2) -siete inicial-; Montoya (3), Teixeira (2), Hamza (4), Carles Asensio (2), Adrián Sánchez (7, 6 p), Oliveira (4), Roberto Domenech (ps) y Oliver.

35.- ABANCA Ademar León (16+19): Álvaro Pérez; Pérez Arce (11, 4 p), Lindqvist (4), Benites, Wasiak (4), Juan Castro (2) y Casqueiro (5) -siete inicial-; Miñambres (3), Zapico (1), Raúl García (1), Alberto Martín (1), Eduardo Fernández (1), Lodos (2), Rozada, Óscar Díaz y Marcos García (ps).

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 6-6, 9-7, 10-10, 13-14, 15-16 –descanso– 17-20, 21-24, 24-25, 26-27, 28-31 y 32-35.

Árbitros: Iniesta Castillo (Comunidad Valenciana) y Sánchez Bordetas (Cataluña). Excluyeron dos minutos a Dimitrievski, Parker, Teixeira y Borragán por el Horneo Alicante. Expulsaron con roja a Lindqvist del ABANCA Ademar León, en el minuto 40.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga NEXUS Energía Asobal, disputado en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante ante unos 900 espectadores. EFE

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