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2-1. El Dépor logra una épica remontada ante Alavés

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A Coruña, 25 oct (EFE).- El Dépor logró este domingo una épica remontada ante el Alavés, que ganaba 0-1 en el minuto 87, para celebrar su primera victoria de la temporada en Riazor, la segunda consecutiva en la Liga F.

Cuando el equipo vitoriano jugaba en inferioridad, por la expulsión en el minuto 85 con tarjeta roja directa de Laia Parera por una dura entrada sobre Millene, el equipo deportivista igualó el empate con el tanto de la delantera brasileña.

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No se conformó el Dépor con la igualada, y siguió buscando un triunfo que acabaría celebrando en el minuto 100 gracias al tanto de Lucía Pardo: Elena Vázquez colgó el balón en el área y su compañera, tras un gran control con la izquierda, fusiló a Sofía Fuente con la derecha.

El Alavés se había adelantado en el minuto 25 con un espectacular golpeo de Carmen Sobrón, lo que forzó al técnico gallego, Alberto Rodríguez, a efectuar tres cambios en el intermedio. Elena Vázquez, Marisa y Michi Apóstol entraron en el terreno de juego.

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El Dépor buscaba el empate, pero Sofía Fuente sostuvo el triunfo del Alavés hasta que su equipo se quedó en inferioridad y Milene y Pardo certificaron la remontada gallega.

- Ficha técnica:

2 - Dépor: Ana Seoane; Paula Novo (Elena Vázquez, min.46), Ranera, Barth (Sofía Domínguez, min.57), Vega; Olaya, Eva Alonso (Marisa, min.46), Ainoa Gómez (Redru, min.74); Lucía Rivas (Michi Apóstol, min.64), Millene, Lucía Pardo.

1 - Alavés: Sofía Fuente; Laia Parera, Altamira, Pichi, Merche Izal; Opazo, Elene Viles, Navajas (Celia Ochoa, min.70); Ainhoa Guallar (Almudena, min.62), Carmen Sobrón (Vidal, min.83), Hanane (Brima, min.46).

Goles: 0-1, min.25: Carmen Sobrón; 1-1, min.88: Millene; 2-1, min.100: Lucía Pardo.

Árbitra: Ylenia Sánchez (Comité catalán). Expulsó a la visitante Laia Parera (min.85) con tarjeta roja directa. Además, mostró tarjeta amarilla a Ranera (min.31) y a Pichi (min.48) por parte del Alavés.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 de Liga F disputado en el estadio municipal de Riazor (A Coruña) ante unos 1.000 espectadores. EFE

Dmg/cmm

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