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120-124. Tiago Splitter debuta con derrota en el United Center

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Chicago (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El brasileño Tiago Splitter debutó este sábado con derrota como entrenador de los Chicago Bulls en el United Center, donde su equipo cayó por 120-124 ante los Washington Wizards en la NBA pese a los treinta puntos y catorce rebotes del novato Caleb Wilson.

Los Bulls pagaron un parcial de 20-40 en el tercer cuarto y no pudieron completar su reacción final, que los llevó a acercarse a tres puntos después de perder por quince en los últimos compases.

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Chicago quedó con un balance de 1-2, mientras que Washington sumó su segunda victoria en tres encuentros, impulsado por los 25 puntos y nueve asistencias de Trae Young.

Wilson fue la principal referencia local en el estreno de temporada ante su afición. El ala-pívot convirtió diez de 24 tiros, aunque solo uno de nueve triples, y añadió tres asistencias y dos robos sin perder balones en más de 38 minutos.

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Su actuación dio continuidad a los 21 puntos que había anotado el viernes en la victoria por 125-132 en Milwaukee, tras estrenarse con 16 en la derrota por 135-92 en Toronto.

Matas Buzelis aportó 21 puntos, Norman Powell sumó dieciocho y Josh Giddey repartió diez asistencias.

Los Bulls reaccionaron en el último período con un parcial de 16-4 que redujo su desventaja del 99-114 al 115-118, pero ya era demasiado tarde para evitar la derrota.

El encuentro reflejó las dificultades de un equipo en reconstrucción. Chicago cambió su dirección deportiva tras despedir a Arturas Karnisovas y Marc Eversley, mientras que Billy Donovan dejó el banquillo después de seis temporadas.

Bryson Graham asumió el mando deportivo y eligió a Splitter, procedente de su etapa como técnico interino en Portland.

Tras las salidas de DeMar DeRozan, Zach LaVine y Nikola Vucevic, la franquicia busca desarrollar un nuevo núcleo joven y recuperar protagonismo, después de años complicados.

Los Bulls no ganan una eliminatoria de 'playoffs' desde 2015.

En Washington, Kyshawn George firmó 22 puntos y Anthony Davis añadió diecinueve. AJ Dybantsa, número uno del último draft, sigue sin debutar por un esguince en el tobillo izquierdo. EFE

(foto)

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