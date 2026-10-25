115-110. Antetokounmpo y los Heat siguen estancados

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Chicago (EE.UU.), 24 oct (EFE).- Giannis Antetokounmpo fue expulsado por faltas en el cuarto período y los Miami Heat encajaron este sábado su tercera derrota en tres partidos de la NBA, al caer por 115-110 en el campo de los Charlotte Hornets pese a recuperar una desventaja de 23 puntos.

El griego se quedó en catorce puntos, seis rebotes y tres asistencias en menos de 25 minutos, con cuatro de once en tiros de campo, en una noche que mantuvo sin triunfos al equipo de Erik Spoelstra.

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Antetokounmpo había anotado 35 puntos en su estreno ante los Minnesota Timberwolves y firmado 36 puntos y doce rebotes el viernes contra los Detroit Pistons, pero tampoco esas actuaciones habían bastado para evitar las derrotas de Miami.

Esta vez, su equipo reaccionó cuando parecía condenado a otro revés contundente. Los Heat abrieron el último cuarto con un parcial de 24-5 y llegaron a igualar el marcador, pero no pudieron culminar la remontada.

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Giannis, que trató de motivar a sus compañeros en los primeros compases, mostró por momentos su decepción en el banquillo y terminó fuera del partido por seis faltas.

Davion Mitchell lideró a Miami con 22 puntos y diez asistencias, mientras que Bam Adebayo aportó veinte puntos y ocho rebotes. Klay Thompson sumó catorce, con cuatro triples, y Pelle Larsson contribuyó con quince puntos desde el banquillo.

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Los Hornets, que mejoraron su balance a 2-1, encontraron en Brandon Miller a su máximo anotador, con 34 puntos, pese a terminar con diez de 29 en tiros de campo.

El alemán Dennis Schroder añadió 25 puntos y Naz Reid firmó 23, con cinco de ocho desde el triple, además de nueve rebotes. Grayson Allen completó el esfuerzo ofensivo local con veinte puntos.

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Charlotte reaccionó tras el duro 128-81 sufrido el viernes en casa ante los Atlanta Hawks.

Miami sigue sin arrancar. Tras perder por 106-131 contra Minnesota y por 111-128 ante Detroit, volvió a quedarse sin la anhelada primera victoria en la era Antetokounmpo. EFE

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