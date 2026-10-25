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115-110. Antetokounmpo y los Heat siguen estancados

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Chicago (EE.UU.), 24 oct (EFE).- Giannis Antetokounmpo fue expulsado por faltas en el cuarto período y los Miami Heat encajaron este sábado su tercera derrota en tres partidos de la NBA, al caer por 115-110 en el campo de los Charlotte Hornets pese a recuperar una desventaja de 23 puntos.

El griego se quedó en catorce puntos, seis rebotes y tres asistencias en menos de 25 minutos, con cuatro de once en tiros de campo, en una noche que mantuvo sin triunfos al equipo de Erik Spoelstra.

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Antetokounmpo había anotado 35 puntos en su estreno ante los Minnesota Timberwolves y firmado 36 puntos y doce rebotes el viernes contra los Detroit Pistons, pero tampoco esas actuaciones habían bastado para evitar las derrotas de Miami.

Esta vez, su equipo reaccionó cuando parecía condenado a otro revés contundente. Los Heat abrieron el último cuarto con un parcial de 24-5 y llegaron a igualar el marcador, pero no pudieron culminar la remontada.

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Giannis, que trató de motivar a sus compañeros en los primeros compases, mostró por momentos su decepción en el banquillo y terminó fuera del partido por seis faltas.

Davion Mitchell lideró a Miami con 22 puntos y diez asistencias, mientras que Bam Adebayo aportó veinte puntos y ocho rebotes. Klay Thompson sumó catorce, con cuatro triples, y Pelle Larsson contribuyó con quince puntos desde el banquillo.

Los Hornets, que mejoraron su balance a 2-1, encontraron en Brandon Miller a su máximo anotador, con 34 puntos, pese a terminar con diez de 29 en tiros de campo.

El alemán Dennis Schroder añadió 25 puntos y Naz Reid firmó 23, con cinco de ocho desde el triple, además de nueve rebotes. Grayson Allen completó el esfuerzo ofensivo local con veinte puntos.

Charlotte reaccionó tras el duro 128-81 sufrido el viernes en casa ante los Atlanta Hawks.

Miami sigue sin arrancar. Tras perder por 106-131 contra Minnesota y por 111-128 ante Detroit, volvió a quedarse sin la anhelada primera victoria en la era Antetokounmpo. EFE

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