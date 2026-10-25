106-76. La Laguna Tenerife se pasea para firmar su cuarta victoria ante Monbus Obradoiro

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Santa Cruz de Tenerife, 27 sep (EFE).- La Laguna Tenerife se paseó este domingo en el Santiago Martín para lograr su cuarta victoria del año en la Liga Endesa ante un Monbus Obradoiro que no pudo contener el poderío ofensivo del cuadro aurinegro.

Con una dinámica prácticamente inmejorable, La Laguna Tenerife saltó al parqué del Santiago Martín con el objetivo que extender el buen momento del equipo e instalar una nueva victoria en su casillero y quedó demostrado con el inicio presentado hoy por los de Jaka Lakovic en el primer tiempo de este choque correspondiente a la quinta jornada del torneo doméstico.

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En el primer cuarto reinó el equilibrio, en el que los locales comenzaron con un parcial de 8-2 en los primeros dos minutos de juego, pero que los gallegos consiguieron dar la vuelta en minuto cinco, al implantar un 8-10 que avisó a los canaristas de no confiarse si querían sacar un rédito positivo de su feudo ante los recién ascendidos a la categoría, que solo habían perdido un encuentro hasta el momento.

Los primeros diez minutos terminaron con un 20-19 que evidenció lo igualado que fueron los primeros instantes del encuentro, pero el combinado aurinegro quiso meterle una marcha más al partido y arrancó el segundo cuarto con parcial de 8-0, para ponerse nueve arriba, distancia que rápidamente contrarrestó Obradoiro con un parcial de 0-7 (28-26), que obligó a Lakovic a solicitar un tiempo muerto y cortar esta tendencia.

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A partir de ahí, Huertas relanzó a los suyos con un triple (min.14) y este fue el punto de inflexión para los canaristas, en el que comenzaron a asediar son mayor ímpetu el aro de los visitantes y no dejaron de aumentar la distancia en todo el partido, cerrando el marcador antes del descanso con una diferencia de 16 puntos en el contador (49-33).

A la vuelta del descanso, La Laguna Tenerife se mantuvo en modo apisonadora y no dejó respirar en ningún momento a un Obradoiro que no halló la manera de frenar el gran momento de los isleños, que firmaron un destacado tercer cuarto, sobre todo en la parcela ofensiva, ya que consiguieron los 30 puntos en este tiempo, para desmarcarse con contundencia, con ese 79-50 al término de los terceros diez minutos.

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En el último cuarto, Obradoiro intentó tirar de orgullo para recortar distancias, pero los locales se mostraron infranqueables, con un muy acertado porcentaje de tiro que les llevó a sentenciar el encuentro con un cómodo 106-76, que evidencia el gran momento que atraviesa el grupo dirigido por Lakovic, que encadena ya cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

- Ficha técnica:

106 - La Laguna Tenerife (20+29+30+27): Guy (10), Fitipaldo (11), Abromaitis (10), Alderete (1), Hunter (6) -cinco inicial-, Fernández (16), Van Beck (13), Huertas (14), Jaume Seguí (5), Shermadini (4), Doornekamp (9), Kurucs (7).

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76 - Monbus Obradoiro (19+14+17+26): Childress (3), Abogidi (0), Soriano (16), Barrueta (3), Barcello (12) -cinco inicial-, Agada (6), Dos Anjos (1), Meindl (19), Brito (5), Quintela (4), Faure (0), Galán (7).

Árbitros: Carlos Peruga, Raúl Zamorano y Esperanza Mendoza.

Incidencias: partido de la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Santiago Martín, de Santa Cruz de Tenerife, ante 4.542 aficionados. EFE

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AM/cmm

(foto)