101-87. El FIATC Girona somete al Asisa Joventut en el fortín de Fontajau

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Girona, 25 oct (EFE).- El FIATC Girona se mantiene al máximo nivel en casa, donde ha conquistado este domingo su quinta victoria en otros tantos partidos, esta vez al ganar al Asisa Joventut (101-87), con una nueva gran actuación de Mac McClung (23), Jassel Pérez (14) y también Andrzej Pluta (18).

El equipo de Moncho Fernández logró, además, el cuarto triunfo consecutivo entre la Liga Endesa y la Copa FIBA Europa y sigue dando pasos adelante.

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El cuadro de Dani Miret, lastrado por las bajas de Boogie Ellis y Ludde Hakanson, puso fin a una racha de tres victorias entre la ACB y la Liga de Campeones, a pesar del buen partido de Álex Reyes (21), Nico Laprovittola (15) y Ricky Rubio (12).

Jassel Pérez partía como líder de la ACB en puntos y en valoración e incluso en recuperaciones tras su exhibición contra el Leyma Coruña (40) y volvió a brillar nada más empezar el encuentro, con ocho puntos en los primeros cuatro minutos (10-8), pero el Girona necesitaba más protagonistas y más juego colectivo.

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El tanteo inicial dio paso a un parcial visitante de 0-15 que aumentó la ventaja visitante hasta los 12 puntos (13-25).

El Joventut despidió el primer período con un 17-27 más un 1-7 en asistencias y un 5-15 en rebotes muy ilustrativos.

Los locales tenían un 22% en triples por el 78% visitante en tiros de dos puntos, pero dieron un paso adelante con el inicio del segundo cuarto. Jassel situó el 27-29 (10-2) tras la cuarta pérdida en cuatro minutos del período y ya sumaba 12 puntos.

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El guion del encuentro había cambiado por completo y Miret tuvo que pedir un segundo tiempo muerto a los ocho minutos porque el parcial del cuarto ya era de 28-10, con un 9-5 en rebotes y un 5-2 en asistencias.

La ventaja local creció hasta los ocho puntos con triples del debutante Gregor Glas, alero esloveno incorporado con un contrato temporal por las bajas de Pep Busquets y Maxi Fjellerup, y el protagonismo de Pluta y Mac McClung (45-37).

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El Girona cerró la primera mitad por delante (45-41) y David N'Guessan y Nikola Maric elevaron la renta hasta nueve puntos en el arranque de la segunda parte (52-43), pero el Joventut respondió con un 2-11 bajo la batuta de Ricky (54-52).

McClung dejó atrás un momento de dudas personal e individual con cuatro triples consecutivos (63-54) para llegar a los 21 puntos en su cuenta personal y fijar una nueva máxima ventaja (71-54). El parcial ya era de 17-2 y los dos equipos llevaban un 48% y un 22% respectivamente en triples.

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El Joventut reaccionó con un 1-9 para llegar con cierta esperanza al período definitivo (72-63), pero debía dar un paso adelante en defensa ante un rival que había sumado 55 puntos entre los dos cuartos anteriores.

Laprovittola y Reyes lideraron la resistencia en el último período (74-67), pero el Girona mantenía las diferencias y no dejaba que la Penya se acercara demasiado.

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Los locales acabaron de romper el partido con cuatro triples consecutivos de Dominykas Stenionis y Pluta (95-78) para recuperar la máxima ventaja de 17 puntos.

Fontajau pudo celebrar sin sufrimientos la cuarta victoria consecutiva en los derbis contra el Joventut, un triunfo que también sirve para superar al equipo de Badalona en la clasificación y para mirar arriba.

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- Ficha técnica:

101 - Bàsquet Girona (17+28+27+29): Stenionis (8), Jassel Pérez (14), Sergi Martínez (2), N'Guessan (6), Maric (9) -cinco inicial-; McClung (23), Geben (12), Pluta (18), Whittaker (2), Glas (3) y Kunc (4).

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87 - Asisa Joventut (27+14+22+24): Rubio (12), Nogués (-), Reyes (21), Ndiaye (9), Sulejmanovic (4) -cinco inicial-; Laprovittola (15), Birgander (6), Cheatham (9), Torres (6) y Kraag (5).

Árbitros: Aliaga, De Dios Oyón y Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 5 de la Liga Endesa disputado ante 4.714 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona.

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