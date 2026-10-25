1-2. El Telecable rompe los pronósticos y conquista su tercera Supercopa

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Olot (Girona), 25 oct (EFE).- El Telecable se impuso este domingo al Vila-sana Coop d’Ivars (1-2), que partía como favorito por su trayectoria reciente, y conquistó su tercera Supercopa de España, en la final disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot (Girona).

El conjunto asturiano, el más laureado de una competición nacida en 2021, amplía su palmarés a tres títulos en seis ediciones y vuelve a levantar el trofeo tres años después.

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El triunfo reafirma la vigencia de un proyecto que, ante el empuje de equipos como el Vila-sana y el Esneca Fraga, que amenazaban con desplazarlo de la primera línea, demuestra que sigue siendo un aspirante a todos los títulos.

El Telecable se sobrepuso al desgaste de una exigente semifinal, resuelta en una interminable tanda de penaltis ante el Fraga tras el 0-0 con el que concluyeron el tiempo reglamentario y la prórroga, y planteó una final medida al detalle para neutralizar el potencial ofensivo de un Vila-sana que había goleado al Generali Palau (6-1) en semifinales.

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Al conjunto catalán le costó encontrar continuidad en ataque ante un Telecable bien plantado, que cerró los espacios y volvió a encontrar en Verónica Caretta una garantía bajo palos.

La guardameta, protagonista en semifinales, respondió cuando fue necesario, mientras su equipo aprovechó sus oportunidades. Nuria Almeida abrió el marcador en el minuto 11 (0-1) y Marta Piquero amplió la ventaja al regresar del descanso con una falta directa (0-2, min.29).

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El segundo tanto acentuó la presión del vigente campeón de la OK Liga, que intensificó su presencia ofensiva hasta encerrar al Telecable en su área.

El conjunto asturiano, sin embargo, se sentía cómodo defendiendo su ventaja. Victoria Porta dispuso de un penalti para recortar distancias, pero fue Aina Florenza quien logró superar a Caretta desde los cinco metros y reabrir la final (1-2, min.36).

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Con 16 minutos todavía por delante, el Vila-sana insistió en busca del empate y tuvo una última gran oportunidad a poco más de dos minutos del final. La décima falta del Telecable, cometida por Nuria Almeida, concedió una falta directa a Florenza, especialista en este tipo de lanzamientos, pero la goleadora no pudo aprovecharla.

El Telecable resistió hasta el final, incluso cuando el Vila-sana apostó por la portera-jugadora, y certificó una victoria que le permite comenzar la temporada con un título después de cerrar la anterior sin trofeos.

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- Ficha técnica:

1 - Vila-sana Coop d’Ivars: Bento; Florenza (1), Porta, Gaete, Salvanyà, -cinco inicial-, Gomez, Roces, Escudero, González y Salvat (p.s).

2 - Telecable: Caretta; Piquero (1), Colomer, Ferreira, Igualada, -cinco inicial-, Cobian, Almeida (1), Gallo, Anido e Hidalgo (p.s).

Goles: 0-1, min.11: Nuria Almeida. 0-2, min.29: Marta Piquero, de falta directa. 1-2, min.36: Aina Florenza, de penalti.

Árbitros: Jonathan Sánchez y Albert Barba. Mostraron tarjeta amarilla al técnico Lluis Rodero (min.24), por parte del Vila-sana Coop d’Ivars. Mostraron tarjeta azul a Elsa Salvanyà (min.29), por parte del Vila-sana Coop d’Ivars.

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Incidencias: Final de la Supercopa de España disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot (Girona). EFE

avm/fa/cmm