1-2. El Real Madrid derrota al Barcelona con un doblete de Mbappé

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El Real Madrid derrotó este domingo al Barcelona (1-2) en la décima jornada de LaLiga EA Sports con un doblete de Kylian Mbappé, que neutralizó el tanto del barcelonista Raphael Dias 'Raphinha'.

El cuadro azulgrana llevó el peso del juego y dispuso de más disparos de peligro, pero el Real Madrid se defendió con relativa comodidad, amenazó al contraataque y se adelantó en el marcador en el minuto 41 con un gol de rebote de Mbappé tras un despeje de Gerard Martín.

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El Barça empató tras la reanudación por mediación de Raphinha, a pase de Pedro González 'Pedri' (min.61), pero Mbappé marcó a puerta vacía el gol de la victoria en el minuto 88 después de una gran acción individual de Eduardo Camavinga. EFE