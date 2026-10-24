Victoria de Marc Márquez en la carrera 'sprint' de Australia

Guardar

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se ha adjudicado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Phillip Island, por delante de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

Marc Márquez es el nuevo líder del campeonato, con 365 puntos, diez más que su inmediato perseguidor, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que sufrió una caída. EFE

PUBLICIDAD